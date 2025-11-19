El ballet La Patria no podía estar ausente en el PreCosquín

Uno de los ballets más emblemáticos de la provincia –sino el que más- no podía estar ausente en el PreCosquín 2026, un concurso que lo tiene desde hace ya varios años como protagonista y representante puntano. La patria, asentado en Villa Mercedes y con 52 años de tradición y trabajo, estará en el certamen con expectativa y un plantel compuesto por notables bailarines.

No podía ser de otra manera si se tiene en cuenta que en 2016, la compañía villamercedina ganó el certamen y se convirtió en el último conjunto de la provincia en obtener la exigente competencia. Una década después, la academia dirigida por Enzo Visetti, heredero de una extensa tradición familia, va por la repetición.

La agrupación local representará a la sede General Acha, de La Pampa, pues hasta allá viajaron los bailarines a principios de este mes para lograr la clasificación en dos rubros: el exigente “Conjunto de danzas” y el “Conjunto de malambo”, donde la faena de “Los Mercedinos”, el nombre elegido para el bloque de bailarines, sorprendió a los jurados.

“Volvemos a Cosquín con un grupo de bailarines nuevos y con muchas ganas de estar en ese escenario”, dijo Enzo respecto al ballet. Sobre el conjunto de malambo, el director recordó que el año pasado estuvieron en el prefestival cordobés en representación de la subsede de El Morro y que en enero de 2026, los bailarines irán con “los sueños renovados”.