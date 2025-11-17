La elección que hizo un chileno

La misma noche que en Chile salían de una jornada electoral que se definirá en el balotaje de diciembre, Raúl Waltemath, trovador transandino, tocó en San Luis por segunda vez. No es un dato menor si se tiene en cuenta que el chileno conformó una carrera en base a canciones de alto contenido político y social y a un pensamiento que no duda en exponer

En el recital que dio en All right el domingo a la noche, Raúl prefirió omitir cualquier referencia a la contienda electoral en su país. En coincidencia eligió un repertorio que evitó, cómo pudo, las alusiones políticas

No fue fácil la tarea para un compositor que tiene muy asumida su condición de cantor de realidades. En “Conchalí”, por ejemplo, una canción que describe su barrio de la infancia en Santiago (“que podría ser cualquiera de los que conocí en San Luis”, dijo) hay imágenes y pensamiento de inevitable contenido social.

Otra postura en este sentido fueron “Arado” y “Plegaria de un labrador”, los dos temas de Víctor Jara que Raúl hizo en su presentación en San Luis. Llevar al escenario al revolucionario cantautor chileno es también una declaración de principios.

Waltemath dividió su recital en dos partes, la primera acústica y testimonial; y la segunda con programaciones y coqueteos electrónicos y más bailables, con lo que se ganó la atención del público que no lo conocía

El chileno emprendió su gira argentina con cinco guitarras, una computadora y no mucho más equipaje, lo que demuestra la prioridad que establece a la hora de decidir su vida y su carrera.