Reestablecieron totalmente el servicio de agua en La Toma

Luego de varios días sin agua en La Toma, la localidad tiene normalizado el servicio gracias al trabajo de los empleados municipales que no tuvieron descanso en las últimas horas para solucionar el conflicto. Así lo informó la municipalidad de la ciudad, que agredeció a los empleados y a los vecinos.

“Durante estas jornadas se trabajó sin descanso: cuadrilla tras cuadrilla, día y noche, sin dormir, recorriendo la red, abriendo cada punto necesario y atendiendo cada situación urgente. El compromiso del equipo municipal fue absoluto”, sostuvo en sus redes la comuna tomense, que también brindó asistencia a las zonas más afectadas.





El conflicto comenzó a principios de semana ante una situación “no programada” que hizo que la Municipalidad detectara obstrucciones y tapones de aire en distintos puntos de la red. El miércoles, el 80 por ciento de la población ya tenía el servicio reestablecido.

Pero no fue hasta el sábado a la noche que los empleados pudieron terminar su labor y devolver el agua a todos los vecinos, un momento que fue celebrado con muestras de alegría y abrazos entre los trabajadores.