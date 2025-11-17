Rescataron a una persona del Salto de la Negra Libre

Una persona que se lesionó en medio de una expedición de trekking al Salto de la Negra Libre, en La Carolina, debió ser auxiliada por los bomberos voluntarios que la sacaron de un lugar de difícil acceso y la trasladaron para su atención médica.

El rescate ocurrió el domingo al atardecer en uno de los puntos preferidos por los excursionistas puntanos y de otras provincias por sus bellezas naturales y la complejidad de su acceso. En medio de la caminata, una persona se lesionó y debió ser asistida.

Los bomberos voluntarios de La Carolina encabezaron el operativo en conjunto con sus colegas de La Punta y San Francisco del Monte de Oro, quienes llegaron de inmediato al lugar. “Gracias al trabajo coordinado entre los equipos, se logró asegurar y trasladar a la víctima”, dice un comunicado de los bomberos.

No se informó la identidad de la víctima, ni su estado de salud actual, aunque los bomberos de La Carolina agradecieron la disposición y la colaboración de sus colegas. “El trabajo en equipo es fundamental para lograr intervenciones seguras y efectivas”.

A la vez, el cuartel recordó la importancia de realizar los registros de trekking antes de ingresar a los cerros, un registro que se hace en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Carolina. También se debe dar información sobre los dueños del campo y los guías que ofrecen la excursión.