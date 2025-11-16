Memoria y abrazo en El Volcán: homenaje a los 44 del ARA San Juan y a Fabricio Alcaraz

La comunidad de El Volcán se reunió este sábado para rendir homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y, especialmente, al marinero puntano Fabricio Alcaraz Coria, cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la provincia. El acto se realizó el 15 de noviembre a las 18:00 en San Miguel Arcángel 814, frente a la parroquia Nuestra Señora Virgen de la Guardia.

La ceremonia estuvo marcada por una fuerte carga simbólica y emotiva. Diversas instituciones participaron con sus banderas de ceremonia, entre ellas la Municipalidad de El Volcán, los Bomberos Voluntarios, el Centro Educativo N° 6 “Carlos Juan Rodríguez”, la Escuela Generativa Horizonte y la agrupación “Todos Juntos por Malvinas”. También estuvieron presentes representantes del Centro de Excombatientes 2 de Abril y de la Agrupación Veteranos del Fulton de Malvinas.

Uno de los momentos más significativos fue la presencia de Susana, la madre de Fabricio Alcaraz Coria, quien acompañó el acto en primera fila y recibió el saludo y acompañamiento de los vecinos. Su participación reforzó el sentido de homenaje y cercanía que caracterizó la jornada.

La actividad concluyó con un minuto de silencio y palabras alusivas destinadas a mantener viva la memoria de los submarinistas. “En el silencio del océano, sus nombres laten en el corazón argentino”, fue la frase que cerró la convocatoria y que volvió a resonar entre los presentes.