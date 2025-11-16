La tormenta Miranda pasó por el Ave Fénix y dejó una lluvia de hits

¿Quién se atreve a decirle que no a Miranda? No lo hicieron ninguno de los artistas (de Catriel a María Becerra, de Calamaro a Fito Páez, de Tini a Vicentico) que participaron en los feats de los últimos dos discos del dúo. Tampoco se animaron a la negativa los casi cinco mil puntanos que el sábado a la noche, después de la tormenta en cámara lenta, estuvieron en el Ave Fénix para ser testigos del regreso del dúo pop más mentado de la Argentina. En contrapartida, Juliana Gattas y Ale Sergi no tuvieron ningún recelo en decirle que no a Dua Lipa, hace una semana, cuando la cantante los invitó a hacer Tu misterioso alguien.

Es difícil resistirse a la tentación de estar cerca del empalogoso pop del grupo, una caricia dulce y efectiva al cerebro musical. Una invitación al baile montado con canciones terriblemente pegadizas y efectivas, a las que se le suman las luces, los bailes, el vestuario, los brillos, un show completo de punta a punta que tiene una puesta en escena basada en el color y en el pop art.

Por momentos, el multitudinario concierto de Miranda del sábado a la noche pareció un musical futurista en el que cinco bailarinas interpretaron personajes de trajes brillantes y atmósfera interplanetaria, un concepto reforzado por las proyecciones en la pantalla y los bailes robóticos de los cantantes.

Arriba del escenario, la actividad de Ale y Juliana estuvo perfectamente delineada, como casi todo lo que rodea al grupo: el compositor marcó el pulso musical y se comunicó con frecuencia, aunque con frases cortas, con la gente. Por su parte, la cantante aportó su delicia coreográfica y una comunicación silenciosa, dulcemente distante.

El paso del dúo por San Luis basó su repertorio en “Nuevo hotel Miranda”, su disco más reciente, que tiene diez colaboraciones que regresan al pop bailable extremo con “Siempre que lo beso”, “Una loca historia de amor” y “Hace rato” y “Triste”, todos temas presentes en el show del Ave Fénix.

Repleto de programaciones y con las voces de los invitados pregrabadas, la música de Miranda es una lanza punzante donde el ritmo toma el protagonismo sin desdeñar de la melodía pero consigue que en varios momentos del show sobre el escenario haya más bailarines que músicos. Ademas de Sergi y Gattas, componen el factor musical en vivo de la banda el gran Gabriel Lucena –ex Entre Ríos, la banda donde cantaba la ahora ilustradora Isol- en bajo y guitarra y Ludovica Morell en la batería.

Aunque el factor escenográfico estuvo en las dos horas de recital –en el que hubo siete cambios de vestuarios-, uno de los momentos en donde quedó mejor establecido, fundamentalmente por el histrionismo de Sergi, fue en “Por eso hombre”, el tema Pimpinela que Miranda grabó en su nuevo disco y que cantó en San Luis con un registro vocal muy similar al que tienen Joaquín y Lucía.

Tampoco le pudieron decir que no a Miranda un grupo de madres que estuvieron en las plateas y hacían permanentes videollamadas con sus hijos, de viajes de egresados. Las chicas aprovecharon las entradas que sacaron para sus hijos, sin saber que la empresa iba a adelantar la fecha de salida y les iba a impedir ver el show a los estudiantes. Entonces las madres decidieron usarlas ellas.