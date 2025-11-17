  • Nuestras redes
Lunes 17 de Noviembre de 2025

Lunes 17 de Noviembre de 2025

Cielos diáfanos

La semana corta empieza con mucho calor

En toda la provincia, las temperaturas superarán los 30 grados, con una máxima, el martes, prevista en 34. Cielos despejados y algo de viento completan el panorama.

Por redacción
| Hace 6 horas

La semana que tendrá el fin de semana más largo del semestre y la última seguidilla de feriados del año comenzará con mucho calor, los cielos en su mayoría despejados y vientos fuertes.

 

 

Así lo informó la Red de Estaciones Meteorológicas que advirtió que para lunes la máxima será de 30 grados y que el cielo estará despejado, más allá de algunos “intervalos nubosos”. Los vientos en el primer día hábil de la semana tendrán una intensidad moderada, de 14 a 28 kilómetros por hora, aunque tendrá también ráfagas más fuertes.

 

 

 

Para el martes se espera el día más caluroso de principio de semana, con una máxima que alcanzará los 34 grados. El calor quedará asentado desde la mínima misma, prevista en 17 grados. El viento será del sur.

 

 

 

 

El miércoles habrá un descenso de la temperatura y la máxima se establecerá en 29 grados y la mínima, aunque alta, también tendrá una merma: 13 grados. El cielo en la mitad de la semana tendrá algunas nubes y los vientos serán del norte, más intensos.

 

 

