De La Ribera mercedina al PreCosquín

Los artistas puntanos siguen alimentando su sueño coscoíno. El fin de semana, una delegación del ballet La Ribera consiguió el pase al PreCosquín en la sede de Río Tercero, que se celebró el viernes y el sábado, en el rubro "Conjunto de danza".

La exigente categoría –una de las que tiene mayor número de participantes- que ganada en Córdoba por la propuesta del grupo mercedino, que representó con 30 bailarines las obras “Eternidad” y “Cofradía de un aquelarre”, que convencieron al jurado.

Con la clasificación del ballet dirigido por Lorena Domínguez y Cristian Luna, La Ribera ya tiene dos representantes asegurados para la rueda preliminar del PreCosquín, que se hará en enero. Hace unos meses el conjunto de malambo “Ribereñas” obtuvo el pase por la sede Santa Rosa de Calamuchita.

El fin de semana más artistas puntanos podrán engrosar el listado, ya que por fin se va a realizar el PreCosquín en la provincia, una sede demorada que se impulsó a último momento. El sábado y el domingo en el Polideportivo de La Punta, a partir de las 20, será la extensa competencia.