Matías Desiderio, un actor internacional que adora Villa Mercedes

Radicado en México, desde donde proyecta su carrera actoral hacia Estados Unidos, Matías Desiderio no se olvida de su paso por Villa Mercedes, donde filmó dos películas y donde pidió expresamente que se estrene, el jueves, su nuevo trabajo, “Desde adentro”, un thriller de acción y ciencia ficción con un gran elenco.

Además de trabajar en Simona, Lalola, Médicos sin fronteras y El hincha, cuatro series de éxito en el país, Matías cuenta en su filmografía participaciones en “Acorralados”, con Federico Luppi y Esther Goris y grabada en Mercedes en 2022; y en “Una casa con diez pinos”, donde trabajó bajo las órdenes de Martín Ochoa, un notable director mercedino de quien se hizo amigo. “Es para mí una gran personalidad del cine y un gran amigo”, dijo Desiderio.

“Tengo mucho cariño por Villa Mercedes, por el gran equipo que conocí, por la hospitalidad de la gente, por el lugar, es como una de mis casas, es por eso que insistí tanto en que se estrene allí mi nueva película”, dijo el actor, que tiene en el filme el doble rol de protagonista y productor.

“Desde adentro” se estrenó ya en varias provincias y llegará Cines Fenix de Mercedes el jueves en una función especial a las 20, tras un paso por varios festivales en todo el mundo. El protagónico es de Magui Bravi, quien interpreta a una atleta que por un accidente tiene que someterse a una operación muy costosa y para conseguir el dinero cae en las redes de una organización mafiosa que la utiliza como mula. Participan Alejandro Fiore, Emilia Mazer y Germán Baudino, entre otros.

Desiderio es en la historia un hombre que tiene una relación pasional con el personaje de Magui; y detrás de la cámara es uno de los productores. “No es la primera vez que hago este trabajo doble. Son dos áreas completamente distintas y dos trabajos completamente distintos, pero los dos son maravillosos”.

Hace poco, Matías estrenó “El ADN del delito”, una serie de Netflix en Brasil y ahora se prepara para el estreno de “Hubband street”, una película que filmó en Los Angeles con el gran Danny Trejo. Pero de todos los proyectos que lo tienen ocupado, el más importante es su primera película como director, que se estrenará por Amazon prime y Apple TV el 11 de diciembre. “Es un momento de mucho trabajo”, dijo.

Puesto a elegir el papel que le marcó su vida, Desiderio eligió el rol que tuvo en “Palermo Hollywood”, de Eduardo Pinto, su primera vez en el cine. “Esa película, para mí, fue bisagra”, sostuvo Desiderio sobre la obra que se puede ver en Netflix y que tuvo como protagonistas a Claudio Rissi, Manuela Pal y Brian Maya.

Pese a que la mayor parte de su carrera transcurrió en el exterior, Desiderio se siente parte del cine argentino y “Desde adentro” reafirma esa condición. Es por eso que está habilitado para opinar sobre el presente de la industria. “Yo estoy completamente a favor de los subsidios al cine. El cine es la cultura, es nuestra bandera, es lo que marca la identidad de un país. Genera trabajo, cuenta nuestras historias. Y hay muchísimas películas nacionales que fueron un éxito tanto en taquillas como en críticas, en todas partes del mundo”.