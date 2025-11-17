Una denuncia por abuso sexual de una alumna de 8 años sacude Buena Esperanza

Buena Esperanza, que viene de pasar unos días inolvidables y de fiesta por el Día de la Tradición, cayó este fin de semana en una pesadilla por una denuncia de abuso sexual en perjuicio de una alumna de la localidad y el presunto responsable es un docente que fue apartado del cargo.

El caso salió a la luz después de que los padres de la nena de 8 años la hicieron revisar por médicos de Nueva Galia por dolores que tenía. Inmediatamente, cuando detectaron que la menor había sido víctima de abusos, la asistieron psicólogos ante quienes confesó lo que pasó. “La nena reveló lo que le estaba pasando y se ve que tenía miedo por estas amenazada por el docente”, apuntó una fuente de Buena Esperanza.

Ante la gravedad de la situación detectada, el Ministerio de Educación emitió un comunicado “sobre un presunto delito contra la integridad sexual de una menor en una escuela de Buena Esperanza”

Indican que la directora de la institución hizo la denuncia, la apertura de un sumario administrativo al docente señalado y que además fue apartado de sus funciones en todos sus cargos educativos mientras dure la investigación.

Puntualizan además que se activó un equipo interdisciplinario de contención para acompañar a la niña y a su familia; y que caso ya está en manos de la Fiscalía con Intervención en Contexto de Género de Villa Mercedes, a cargo de Naila Ferrero Muñoz.

Según se menciona en la comuna del Departamento Dupuy, “otras nenas le habrían advertido a sus tutores de que eran objeto de tocamientos por parte del docente, pero, aparentemente, no les creían. Ahora, les cayó la ficha”, añadió la fuente.

Desde tribunales se informó que la fiscal dispuso una serie de medidas que han sido notificadas a las partes, entre ellas la realización de una Cámara Gesell a la nena de 8 años para receptar oficialmente su declaración.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Luis mediante un oficio notificó a a la Comisaría N°19 de una nueva medida cautelar en el marco de una causa por delito contra la integridad sexual, tramitada ante la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores de la Segunda Circunscripción Judicial.

En la resolución fechada y firmada el 14 de noviembre de 2025, se dispuso la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto o aproximación por medios telefónicos o informáticos entre la persona denunciada y la denunciante, así como también respecto de la hija menor de esta última.

La medida establece un perímetro de restricción de 200 metros alrededor del domicilio, trayectos o cualquier lugar donde se encuentren la víctima y su hija, con una duración de 120 días.

Asimismo, se notificó que el incumplimiento de esta orden puede constituir el delito de desobediencia a una orden judicial, lo que implicaría consecuencias penales adicionales.