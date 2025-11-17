El chiquito contra el grandote

Los frecuentes apuros y demoras que en los arranques de cada jornada se dan en la ciudad de San Luis, fundamentalmente en las calles y avenidas la mayor hora de circulación vehicular por el egreso o salida al centro, este lunes a la mañana se le sumó un accidente que generó varios inconvenientes.

Fue en la esquina de Héroes de Malvinas, a metros del cruce con Obispo Orzali, donde impactaron un colectivo del servicio interurbano, que venía desde El Trapiche con 40 pasajeros, y un Ford Ka. Metros más adelante, el tránsito es aún más emboscado por los cortes de calles que hay desde hace más de diez días por los trabajos municipales.

Pese al fuerte impacto no se registraron heridos entre los ocupantes que eran conducidos por mujeres, de unos 45 años.

De acuerdo a los primeros datos que ha reunido la Policía, la colisión ocurrió cuando el Ford Ka intentó sobrepasar al interurbano y quedó encerrado.