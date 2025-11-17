Chocó de atrás a un auto en una rotonda y se fue contra la banquina

Dos autos que iban en el mismo sentido chocaron en la rotonda de la autopista de las Serranías Puntanas y la avenida José Santo Ortiz. Los tres ocupantes de los rodados fueron atendidos por los médicos, aunque una mujer que iba en el asiento del acompañante de uno de los vehículos tuvo heridas más graves.

Fuera de peligro, la víctima, de 35 años, fue trasladada primero al Hospital del Sur y luego al Hospital Central Ramón Carrillo, por las heridas producidas en el choque.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde en la rotonda de la avenida José Santos Ortiz, en dirección hacia Autopista Los Puquios, a la altura del puente de acceso a Donovan, en Juana Koslay.

En un Renault Logan iba hacia el norte, sobre la recta del puente, un hombre de 42 años en compañía de la mujer. Antes de llegar a la rotonda, el rodado fue embestido de atrás por un Chevrolet Joy, que era conducido por un joven de 22 años. El rodado circulaba por el empalme que desemboca desde la Autopista de las Serranías Puntanas.

Tras el choque, el Chevrolet se fue contra un guardarraíl, lo que provocó la rotura de la estructura, además de daños cuantiosos en los dos rodados.

Aunque los conductores no presentaban heridas visibles, fueron atendidos por el personal médico que llegó al lugar, en tanto que la acompañante requirió de asistencia más detallada producto de las heridas que tenía.

El test de alcoholemia que se realizó a los conductores de los autos dio negativo, en ambos casos.