La Justicia investiga a un socio de Fred Machado como posible lavador en el caso ANDIS

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un entramado de gestión irregular de fondos públicos y un sistema paralelo destinado al desvío de dinero. En ese esquema, el fiscal Franco Picardi puso el foco en Sergio Daniel Mastropietro, empresario de la aviación y socio del financista Fred Machado —próximo a ser juzgado en Estados Unidos por narcotráfico—, a quien ubicó como una pieza central en la posible legitimación de activos obtenidos de manera ilícita.

Según el dictamen fiscal, Mastropietro habría concentrado su intervención en el movimiento, la administración y la eventual conversión en apariencia legal de las sumas que habrían sido canalizadas por el grupo liderado por Miguel Ángel Calvete, señalado como operador paraestatal con vínculos con funcionarios, entre ellos el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

La evidencia más contundente surgió de su relación con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada. De acuerdo con la investigación, el 10 de septiembre de 2025 Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias realizadas a la cuenta de esa firma. Las capturas de pantalla, difundidas por la periodista Camila Dolabjian, mostraban movimientos de fondos por cientos de millones de pesos provenientes de droguerías favorecidas con contrataciones de la ANDIS, como Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L., con operaciones de $34.560.000 y $60.500.000, entre otras.

Tras recibir esos movimientos, Mastropietro remitió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos, bajo el concepto de “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. Para la fiscalía, esa operatoria resultaba funcional a disimular el origen y destino de los fondos, en un patrón compatible con maniobras de lavado de activos.

La pesquisa también detectó vínculos directos con Spagnuolo. El exfuncionario visitó en dos oportunidades la residencia de Mastropietro en Altos de Campo Grande durante 2025, en fechas que coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo. El cruce de visitas reforzó para los investigadores la idea de un circuito coordinado de recaudación y legitimación.

Otro punto señalado fue la conexión con Río Negro. El dueño de Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación rionegrina, provincia de origen de la diputada Lorena Villaverde —mencionada por sus presuntos vínculos con Machado— y donde el propio Machado tenía un fuerte arraigo. Para la fiscalía, Mastropietro se consolidó como un miembro del núcleo de confianza de Calvete, aportando el componente empresarial necesario para otorgar apariencia legal a fondos públicos desviados.

La trama societaria sumó otro elemento relevante: en 2018, Mastropietro creó MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa firma coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad atribuida a Calvete. Todo esto apuntala la sospecha de una estructura empresarial paralela destinada a sostener las maniobras de desvío.

El origen de los fondos investigados fue rastreado hasta las licitaciones direccionadas y compras con sobreprecios en la ANDIS, especialmente medicamentos e insumos de alto costo, donde un grupo reducido de droguerías concentró adjudicaciones superiores a los treinta millones de pesos. Para la fiscalía, ese flujo irregular habría nutrido el circuito económico que, a través de Mastropietro y empresas vinculadas, buscaba convertir recursos públicos en activos con apariencia legítima.