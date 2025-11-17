Agresor y cultivador: un detenido por el robo a un empleado de Edesal

El caso del trabajador de Edesal que fue víctima de un violento robo en el barrio Néstor Kirchner de la ciudad de San Luis tuvo otras derivaciones. El supuesto agresor está detenido y en su vivienda le encontraron una mini plantación de marihuana.

La Policía informó que este domingo 16, personal de la Comisaría 41° mediante una orden judicial inspeccionó una casa de esa barriada del sur capitalino, situada en la manzana 235 del B° Kirchner de la ciudad Capital, donde reside un hombre de 24 años.

Durante la requisa de los distintos ambientes del inmueble, los efectivos hallaron documentación perteneciente al denunciante —incluidas tarjetas de crédito— así como prendas de vestir que habían sido mencionadas por la víctima como las robadas. Además, se encontraron 12 plantas de marihuana, motivo por el cual se convocó a personal de Policía Científica y de la División Lucha contra el Narcotráfico.

El allanamiento que ordenado por la Fiscalía de Instrucción N° 1 y el Juzgado de Garantía N° 2. La causa está caratulada como “Robo calificado”.

La empresa Edesal comunicó que como consecuencia de la agresión física que sufrió, el empleado fue hospitalizado y se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido sometido a una cirugía de urgencia.

En el mismo texto la firma manifestó públicamente su “preocupación por el grave hecho de violencia sufrido por un trabajador de la empresa mientras realizaba tareas operativas”.

“Edesal ante esta situación reitera su preocupación indeclinable con la seguridad de todo el personal y expresa su absoluto repudio a cualquier forma de agresión que ponga en riesgo la integridad de quienes brindan un servicio esencial para la comunidad”,