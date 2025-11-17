Ardió una camioneta con colmenas

El incendio se registró este lunes a la mañana un camino interno de un campo ubicado a la altura del kilómetro 113 de la ruta nacional 146, entre las ciudades de La Punta y San Luis

En el informe que elaboraron los efectivos de la Comisaría 28° se indicó que el productor, de 70 años, trasladaba un ahumador para trabajar con colmenas cuando, por un descuido, el dispositivo se volcó dentro de la cabina de la pick up.

Las brasas generaron un foco ígneo que rápidamente se expandió, provocando el incendio total de la camioneta que quedó reducida a chatarra.

Por su parte, el propietario no resultó herido y logró rescatar algunas cajas de panales que llevaba en la parte trasera.

Pese a la magnitud del incendio, las llamas no se extendieron al campo, por lo que no se registraron daños mayores.

Al lugar acudieron efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía, quienes realizaron las pericias correspondientes, mientras que las actuaciones continúan conforme a protocolo.