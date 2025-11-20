  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Jueves 20 de Noviembre de 2025

22°SAN LUIS - Jueves 20 de Noviembre de 2025

Cultura y tradición

Eventos imperdibles: se empiezan a mover los festivales en el Departamento Ayacucho

En Luján, este viernes y sábado se desarrollará la Fiesta Provincial de la Naranja. San Francisco del Monte de Oro ya presentó la grilla de la edición 37º del Festival Provincial del Artesano.

Por redacción
| Hace 1 hora
Dos festividades claves que prometen lo mejor. Foto: Norte Puntano/ANSL.

Los festivales empiezan a llenar de brillo y tradición al Departamento Ayacucho. Luján ya palpita la Fiesta de la Naranja, que tiene lugar este fin de semana. Por su parte, San Francisco del Monte de Oro hizo la presentación de la grilla 2026 del Festival del Artesano.

 


Fiesta Provincial de la Naranja

 


En Luján, la celebración que entremezcla el orgullo por la producción agrícola y el sentido de pertenencia, prepara dos fechas (21 y 22 de noviembre) con una grilla ampliamente destacable.

 


El encuentro, que conserva una tradición que inició en 1974, ofrecerá dos noches de música, baile y buenos momentos. La cita es en el Complejo Deportivo Pol. No faltará el patio de comidas, el espacio para artesanos y la presencia de productores locales.

 

 

La grilla en Luján. Foto: gentileza.

 


Este viernes, se presentarán Luna Muluc, Ballet Alma Gaucha, Don Pancracio, Los Lujaneros, Julio Pereira, Escuela de Danza Raíz en Movimiento, Los Caminantes Puntanos, Ballet Estación Danza, Decires Cuyanos, Cantores del Alba, Los Hermanos Luceros, Vitín Martoccia y Los Tropicales del Norte.

 


El sábado actuarán Cueca 50 Festivales, Q'Plan, Los Auténticos Tropicales, Simón Aguirre y Renzo Albelo. También se efectuará la elección de la reina de la Fiesta Provincial de la Naranja.

 


Festival Provincial del Artesano

 


San Francisco del Monte de Oro ya tiene todo listo para la 37.ª edición del Festival Provincial del Artesano, que se desarrollará el 2 y 3 de enero de 2026. La localidad volverá a celebrar sus costumbres con una propuesta llena de música, danza y cultura.

 

 

San Francisco del Monte de Oro ya presentó la grilla de su festival. Foto: gentileza.

 


Esta vez, estarán presentes Christian Herrera, Valentina Máquez, Chipote, Algarroba.com, La Cautana, Los Fulanos, Hermanos Albelo, Los Hermanos Lucero, Los Chamameceros, Simplemente Los Cantores del Alba y los ballets y representantes del acervo local, que harán vibrar el festival.

 


Próximamente estarán compartiendo los puntos de venta de las entradas, el detalle completo de cada jornada, los horarios, actividades, participación de ballets y el proceso de preparación.
 

 

