El debate por el femicidio de Anahí siguió con más de cinco horas de testimonios

Este jueves se desarrolló la segunda audiencia del juicio oral contra Amado Raimundo Díaz, acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y venganza transversal. A lo largo de más de cinco horas declararon ocho testigos, entre familiares, personal policial, médicas forenses y funcionarios judiciales.

El primero en brindar testimonio fue el padre de Anahí Robledo Yuvero, quien reconstruyó el día del hecho y relató el último contacto que mantuvo con su hija. Luego declaró el Jefe del Departamento de Homicidios de la Policía, que detalló su intervención en la investigación inicial, señaló que la vivienda donde fue encontrada la joven no presentaba signos de violencia ni desorden y describió el análisis de los registros fílmicos incorporados a la causa.

También declararon las dos médicas forenses que realizaron la autopsia. Explicaron la cantidad y el tipo de heridas, la causa de la muerte y precisaron que dos de las lesiones provocaron un shock hipovolémico por una pérdida aguda de sangre. Una de ellas aportó además observaciones por haber estado en el lugar del hecho.

Más adelante brindó su testimonio la Fiscal Adjunta que intervino en las primeras actuaciones, quien dio detalles sobre los allanamientos ordenados, los elementos secuestrados y la pericia realizada sobre una campera hallada en la vivienda del acusado.

La audiencia continuó con las declaraciones del encargado del Departamento de Investigaciones de la Policía; de un efectivo del Centro de Operaciones, que aportó informes sobre los movimientos del automóvil de Díaz captados por cámaras de la ciudad; y de un policía de la Comisaría 31°, quien acudió al lugar tras recibir la alerta.

Tras finalizar la ronda de testimonios, el Tribunal informó que el debate continuará el 27 de noviembre a las 9:30, cuando se espera la declaración de entre siete y ocho testigos ofrecidos por Fiscalía y dos por la Querella.

El Tribunal está integrado porMauro D’Agata Henríquez como presidente y Cintia Martin y Virna Eguinoa como vocales. En representación del Ministerio Público Fiscal actúan Ernesto Lutens y Leandro Estrada; por la Querella, Laura Rodríguez; y en la defensa del imputado, Bautista Rivadera.