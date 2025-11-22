Con una botella, apuñaló a su ex en el cuello

Un violento episodio en el que un hombre apuñaló en el cuello a su ex pareja con una botella rota es materia de investigación por la justicia villamercedina, que escuchó las dos partes y dictó la prisión preventiva para el acusado.

El imputado es Fabio Quiroga, acusado de agredir con fiereza el 8 de noviembre pasado a quien hasta el día anterior había sido su pareja, una joven de apellido Arias que terminó el hecho sangriento con diversas heridas en su cuerpo.

La primera versión, que le valió la detención a Quiroga, dio cuenta que la mujer fue hasta la casa donde convivía con el presunto agresor y lo encontró con una pareja anterior.

Por eso, comenzó una discusión en la calle que siguió cuando el acusado golpeó con el puño a Arias, quien intentó defenderse con un cuchillo. Al ver el arma blanca, Quiroga tomó dos botellas de vidrio: una la tiró contra el piso y el estallido provocó lesiones en la pierna de la mujer. La otra quedó en su mano.

Según la acusación fiscal, con ese elemento, Quiroga –quien tenía agarrada del cabello a su ex pareja- le produjo cortes en el rostro y en la zona del cuello, cerca de la carótida y yugular.

La huida de Arias del lugar fue acompañada de atrás por el hombre, quien al llegar a otro domicilio continuó con las agresiones.

La semana pasada, en una segunda audiencia judicial, la defensa de Quiroga, encarnada por Gustavo Reviglio, presentó otra teoría del caso, pero de todos modos el acusado permanecerá detenido con prisión preventiva.

El defensor aseguró que Arias se presentó en la casa de manera violenta y que fue atendida por la madre de Quiroga, quien al ver el estado de la mujer, llamó a la Policía.

La versión de Reviglio indica que luego la mujer fue hasta la casa de la ex pareja de Quiroga y quien la atendió fue un hermano del imputado, quien al ver el estado de Arias comenzó a filmarla.

En esa prueba se basa gran parte de la teoría defensista, que indica que las lesiones cortantes que presenta la víctima fueron autoprovocadas. Aseguran en la defensa que está todo filmado. Incluso que Quiroga llegó al lugar de los hechos cuando su ex ya estaba lastimada.

Tras ese primer hecho –continuó la defensa- la mujer regresó a la casa donde convivía con Quiroga y se calmó, a tal punto que se quedó dormida. “Cuando se despertó se fue sola a la sala del barrio”, dijo Reviglio.