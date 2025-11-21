  • Nuestras redes
Policiales

Niña de 8 años fue atropellada por un patrullero en Plottier y pelea por su vida

Una menor que circulaba en bicicleta fue embestida por un móvil policial que iba a alta velocidad. Está internada en terapia intensiva, con fractura y hundimiento de cráneo.

Por redacción
| Hace 3 horas

Una niña de 8 años permanece internada en estado delicado luego de ser atropellada por un patrullero en la ciudad neuquina de Plottier. El hecho ocurrió en el barrio Los Álamos, cuando la menor circulaba en bicicleta y fue embestida por un móvil policial que se desplazaba a alta velocidad.

 

La víctima, identificada como Catalina, fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Según el parte médico difundido por el centro de salud, la paciente se encuentra estable, aunque continúa bajo asistencia respiratoria en la unidad de terapia intensiva pediátrica.

 

Los profesionales confirmaron que la niña sufrió fractura y hundimiento de cráneo, por lo que fue sometida a una cirugía para desinflamar el cerebro.

 

En paralelo, la fiscalía de turno aguarda los resultados de la pericia accidentológica que lleva adelante la División Tránsito de la Policía de Neuquén, con el objetivo de determinar las circunstancias exactas del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.

 

