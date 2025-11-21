  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Viernes 21 de Noviembre de 2025

15°SAN LUIS - Viernes 21 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Ruta 22

Tremendo accidente en Río Negro en el inicio del fin de semana largo

Murieron dos menores y el conductor de uno de los rodados. Fue cerca del límite entre Río Negro y Neuquén, cuando una camioneta chocó de atrás a un auto que se incendió. 

Por redacción
| Hace 1 hora

El fin de semana largo comenzó con brutal accidente en la ruta 22, cerca del límite entre Río Negro y Neuquén, que se cobró la vida de una familia. El episodio se produjo luego de que una camioneta impactara al auto en el que viajaban y producto del choque el rodado menor se prendiera fuego. Murieron tres personas.

 

 

La tragedia se desató este viernes cerca de las siete de la mañana y las víctimas son un hombre de 65 años y dos niños menores de edad que circulaban en una Ford EcoSport hacia la Costa Atlántica, de cara al fin de semana largo.

 

 

En un tramo que une la ciudad de Fernández Oro con Allen, una camioneta Volkswagen Amarok impactó al vehículo familiar por la parte trasera y el auto rápidamente se incendió por completo.

 

 

 

