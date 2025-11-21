Abel sorprende a los puntanos y toca antes de terminar el año

En un año de recitales fuertes en la provincia, el cierre será con el artista de folclore más convocante del país. Abel Pintos anunció una única función en San Luis y las entradas se pusieron a la venta el viernes al mediodía.

El solista estará con toda su banda el domingo 14 de diciembre a partir de las 21:30 en el Cine Teatro San Luis. “Nos encontramos en la música”, dijo el cantante en un video que se difundió por las redes de la productora Diego Sosa Manager Group.

Los tickets se pusieron a la venta por tuentrada.com a partir de las 12 del viernes y también se pueden adquirir en la boletaría del teatro, de lunes a viernes de 8 a 20. Van de 80 mil pesos hasya los 120 mil.

El recital del popular cantante cierra los festejos por los treinta años de la productora. “Terminamos nuestro año con quien siempre nos hizo vibrar”, reseñaron en la empresa.