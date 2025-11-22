  • Nuestras redes
Sabado 22 de Noviembre de 2025

SAN LUIS - Sabado 22 de Noviembre de 2025

Susto con suerte

Un auto cayó en un importante "pozo" de una obra en San Luis

El hecho ocurrió en la zona de Fuerza Aérea y Maestro González. No hubo heridos de consideración. 

Por redacción
| Hace 3 horas
El vehículo cayó en un "cráter" correspondiente a una serie de trabajos que concreta la Comuna en el lugar. Foto: captura de video/Matías Bara.

Este sábado, un hecho preocupó a los vecinos de la zona de Fuerza Aérea y Maestro González, en la capital puntana. Un Fiat Palio, literalmente se "cayó" a un pozo de importantes dimensiones, correspondiente a una obra cloacal que desarrolla el Municipio. 

 


De acuerdo a los datos que recabó el periodista Matías Bara, quien registró imágenes en el lugar, el conductor es de Nogolí y vino a la ciudad para asistir a la Feria del Trueque. 

 


Según el relato de lo que ocurrió, el conductor aguardaba que el semáforo "cortara". Cuando eso se dio, sacó el freno y se le fue "para atrás" el vehículo; no pudo reaccionar y finalmente se cayó al "cráter". 

 


Si bien el susto fue importante, no hubo que lamentar heridos de consideración. 
 

 

