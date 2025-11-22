Un auto cayó en un importante "pozo" de una obra en San Luis
El hecho ocurrió en la zona de Fuerza Aérea y Maestro González. No hubo heridos de consideración.
Este sábado, un hecho preocupó a los vecinos de la zona de Fuerza Aérea y Maestro González, en la capital puntana. Un Fiat Palio, literalmente se "cayó" a un pozo de importantes dimensiones, correspondiente a una obra cloacal que desarrolla el Municipio.
De acuerdo a los datos que recabó el periodista Matías Bara, quien registró imágenes en el lugar, el conductor es de Nogolí y vino a la ciudad para asistir a la Feria del Trueque.
Según el relato de lo que ocurrió, el conductor aguardaba que el semáforo "cortara". Cuando eso se dio, sacó el freno y se le fue "para atrás" el vehículo; no pudo reaccionar y finalmente se cayó al "cráter".
Si bien el susto fue importante, no hubo que lamentar heridos de consideración.
