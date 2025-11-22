Un auto cayó en un importante "pozo" de una obra en San Luis

El vehículo cayó en un "cráter" correspondiente a una serie de trabajos que concreta la Comuna en el lugar. Foto: captura de video/Matías Bara.

Este sábado, un hecho preocupó a los vecinos de la zona de Fuerza Aérea y Maestro González, en la capital puntana. Un Fiat Palio, literalmente se "cayó" a un pozo de importantes dimensiones, correspondiente a una obra cloacal que desarrolla el Municipio.



De acuerdo a los datos que recabó el periodista Matías Bara, quien registró imágenes en el lugar, el conductor es de Nogolí y vino a la ciudad para asistir a la Feria del Trueque.



Según el relato de lo que ocurrió, el conductor aguardaba que el semáforo "cortara". Cuando eso se dio, sacó el freno y se le fue "para atrás" el vehículo; no pudo reaccionar y finalmente se cayó al "cráter".



Si bien el susto fue importante, no hubo que lamentar heridos de consideración.

