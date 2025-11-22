Indignante: un motociclista le pegó en el glúteo a una joven en Villa Mercedes

Lamentablemente, no es novedad el peligro que enfrentan las mujeres a cualquier hora en la calle. Pero en Villa Mercedes se registró una situación absolutamente indignante, por el carácter impune de los hechos. Una joven de 29 años, de nombre Soledad, denunció públicamente que un motociclista le pegó en el glúteo, a plena luz del día.



En sus redes sociales, alertó sobre el gravísimo incidente. "Cuando yo circulaba en bicicleta por calle Tucumán, entre Besso y Guido, un sujeto pasó por mi lado y me pegó un chirlo fuerte en la cola, que casi me tira de la bicicleta. Siguió como si nada", describió conmocionada.



Una situación "habitual"



La joven contó que lo que vivió no es la primera vez que ocurre. Ya contabiliza cuatro episodios del mismo tipo. Pero lo preocupante es que cuando publicó en sus redes lo que aconteció, otras chicas se solidarizaron y le contaron que pasaron por sucesos similares. Soledad sufre ataques de pánico y vive con miedo. No puede evitar sentirse mal cuando una moto pasa por su lado, todo la lleva a experimentar nuevamente sensaciones horribles.



El drama ha llegado a tal punto, que la mujer prefiere pasar calor para "no provocar" con su vestimenta, una situación absolutamente innecesaria (como si una persona fuera culpable de las actitudes impúdicas de los demás), pero de una realidad que atemoriza. "El día que me pasó, salí de pantalón largo y mi pareja me hizo ver que hacía calor, pero le dije que llevaba el pantalón corto en la mochila", dijo.



Temor, impunidad y "concientización"



Tras el aberrante hecho, Soledad siguió camino hacia su trabajo. Solo se tomó unos minutos para tratar de estabilizar sus nervios. Pero lo que pasó fue tan desagradable, que no pudo evitar sentirse mal en su trabajo. Su patrona la acompañó y la contuvo. Su familia también dio todo su apoyo.



En un momento, advirtió que no se dio cuenta de que no había anotado la patente. Pero al volver a su casa, pasó por un lugar en el que había cámaras y la gente le brindó el material fílmico. Aun así, hasta ahora no hay novedades sobre el motociclista. Las imágenes solo muestran la moto de frente, lo cual complica la identificación del agresor.



"Hoy me tocó a mí, mañana puede ser a cualquier otra chica o criatura. Agradecería si comparten. Es horrible que alguien se crea que tiene el derecho a tocarte como si nada en la calle. Hoy me arruinó el día a mí. No me gustaría que le pase a alguien más. Gracias", concluyó.

