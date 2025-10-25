El tren de Capital Humano está parado hace más de un mes en Villa Mercedes

La novedad fue anunciada con bombos y platillos. El recibimiento fue de grandes dimensiones. El Ministerio de Capital Humano de la Nación envió en julio a la provincia un tren que arribó con servicios sanitarios y asesoramiento sobre diversos trámites. Aunque la agenda tenía previsto continuar con la modalidad por otras localidades, la realidad es que la formación está "parada" desde hace más de un mes, según aseguran los propios vecinos de Villa Mercedes.



"Vino y los consultorios atendieron unos días. Pero ahí siguen los vagones", manifestó una fuente.



De acuerdo a la información oficial, la atención del personal de Nación que arribó en el tren, se dispuso desde el 28 de julio y se extendería por dos semanas, en los alrededores del Museo Ferroviario.



En los vagones se brindó desde atención médica -en diversas especialidades-hasta asesoramiento en trámites del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Anses. El servicio venía desde San Juan, donde habían asistido a unas 14 mil personas de diferentes localidades.



La formación de 11 vagones, iba a estar hasta el 8 de agosto en Villa Mercedes y luego iba a emprender un recorrido por Justo Daract y Alto Pelado, lugares donde existe el ramal ferroviario.



Lo curioso es que hace más de un mes, el tren "está parado". La gente se pregunta los motivos, en medio de un silencio que levanta sospechas.

