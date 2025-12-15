  • Nuestras redes
Cerca del verano

La segunda quincena de diciembre empieza con días lindos

Hasta el miércoles los cielos estarán despejados, las máximas rondarán los 30 grados y habrá vientos moderados. Anticipo de la próxima estación.

Por redacción
| Hace 4 horas

Luego de un  fin semana con lluvias fuertes en algunos puntos de la provincia y una temperatura que descendió notablemente, el inicio de la segunda quincena de diciembre depara días más acordes al final de la primavera y la cercanía del verano.

 

 

Según la Red de Estaciones Meteorológicas, el lunes comenzará un ascenso gradual de las temperaturas y habrá por lo menos tres días de cielos despejados y algo de calor. Se espera para una mañana fresca pero un inicio del calor a medida que avance el día, con temperaturas que puede llegar a los 27 grados.

 

 

Habrá, también, vientos fuertes con algunas ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora.

 

 

Para el martes las previsiones indican un aumento mayor de las máximas –que podrían llegar a los 29 grados- aunque las mínimas serán las más bajas de la semana, ya que regresarán a un solo dígito y sumarán 9 grados por la mañana, en gran parte debido a la presencia del viento desde el sur.

 

 

El miércoles la situación climática no variará demasiado aunque el viento –presente- será desde el norte con ráfagas muy fuertes en algunos puntos de la provincia. El cielo podría nublarse un poco y si bien la mínima aumentará a 13 grados, la máxima permancerá en 29.

 

