El calvario de una familia que espera justicia por la muerte de su hija y su nieta

Familiares de Aldana y Natasha se reunieron en los tribunales de Villa Mercedes para reclamar una sentencia ejemplar. Foto: captura.

Recientemente, allegados y amigos de la familia Aguilera se congregaron en las inmediaciones de los tribunales de Villa Mercedes para exigir justicia por Aldana y su hija Natasha, quienes fueron atropelladas por Juan Carlos Collado.



Tras siete años de impunidad, se aproxima un veredicto concreto, pero hay incertidumbre por diversas razones, como la edad del acusado, quien tiene 72 años. Incluso, hubo una oferta millonaria para impedir el proceso judicial. Todos los detalles del calvario de una familia que clama respuestas ejemplares.

En primera persona



El papá de Aldana, Alberto "Coco" Aguilera, mantuvo un diálogo con El Diario de la República. Con una voz interrumpida por la angustia de dos muertes absolutamente injustas, contó que quiere a Collado "preso".



Mencionó que le ofrecieron $15 millones para terminar con el juicio, una cuestión que consideró totalmente irracional. Fundamentalmente por el símbolo de la impunidad sin límites. Mientras él y su familia no tienen a Aldana y Natasha, Collado "anda como si nada hubiera pasado". Nada, ni la suma de dinero más grande que alguien podría imaginar, les devolverá la vida de su hija y su nieta.



"Te ignoran todo. Si te mienten en una cosa, te mienten en otra. Inclusive cuando me presenté en el Juzgado, nunca me llamaron, nunca me avisaron nada. Si no fuera por el amor y la fuerza de la familia que se mueve para esto, todo quedaría en la nada. Yo tengo vergüenza de la Justicia", manifestó compungido.



El hombre contó que han atravesado múltiples obstáculos, demoras inentendibles, entre otras cuestiones que, aunque tal vez en los procesos legales encuadran, no encajan en el sentido común.



"Dejaron pasar mucho tiempo. Ahora se está diciendo que por los años que tiene este hombre, capaz no vaya preso. Es una locura. ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? Ahora anda libre, manejando y todo", repudió.

Sin acercamiento



Alberto detalló que en todos estos años, Collado jamás se acercó a la familia. Entiende que, aunque ese gesto no le hubiese devuelto la vida de Aldana y Natasha, al menos habría sido un hecho de humildad: hacerse cargo de las acciones y pedir disculpas, ponerse a disposición al menos. Pero ello nunca ocurrió.



"Te da mucha impotencia, porque él ve el dolor que uno tiene y te ignora. No le importa nada. Yo no le deseo lo que pasamos a nadie. Es un dolor muy fuerte. Porque toda muerte es dolorosa, pero cuando te arrancan de la vida a tu hija y a tu nieta injustamente, eso no tiene respuestas de nada", dijo y remarcó que solo espera una cosa del veredicto: justicia. Ni más ni menos.

El caso



Para comprender lo que pasó, hace unos siete años, Collado iba en su camioneta. Al pasar por un semáforo ubicado sobre avenida 25 de Mayo (Villa Mercedes), en las inmediaciones de los barrios Lafinur y San Antonio, ocurrió lo peor.



Aunque todavía no se estableció definitivamente si no vio el semáforo o qué ocurrió concretamente, la realidad es que no podía pasar, tenía el aparato en rojo, pero aun así, sin siquiera rastros de haber intentado frenar o bajar la velocidad, pasó y chocó a Aldana (quien tenía 23 años al momento de su muerte) y Natasha (quien tenía 3 años).



El detalle es espeluznante, pero real: a la mujer la pasó por arriba. La muerte fue inevitable. La brutalidad del impacto no le hubiera permitido ni una mínima chance de vida. Su hija también falleció, sin más.



Ya en ese tiempo, hubo polémica. El hombre tenía que pagar apenas la suma de $100 mil por su libertad. Se trató de un monto inentendible, pero además ni siquiera lo pagó.



Actualmente Collado está libre. Tiene un pedido de pena de 4 años y medio de cárcel. Su defensor había hablado con el representante de la familia de Aguilera y le propuso la suma de $15 millones (la cifra no se habló en la audiencia) para ponerle fin a la causa y frenar el juicio.



Ya terminado el cuarto intermedio y todo el proceso respectivo, que fue rechazado por la familia de las víctimas, se reanuda todo. Según contó Alberto, el lunes vuelve el juicio.



Hay quienes piensan que por la avanzada edad de Collado, podría evitar la prisión valiéndose de herramientas legales. Los parientes de las víctimas quieren verlo "preso", piden que "pague por lo que hizo".

Una declaración atravesada por imprecisiones



Un detalle llamativo es que, en su momento, cuando Collado efectuó la primera declaración, describió que manejaba su camioneta por 25 de Mayo y que en el cruce con Ayacucho, el semáforo le indicaba que tenía el paso (y por eso, según indicó, no vio la moto en la que iban Aldana y Natasha). Sin embargo, los testimonios de tres personas lo pusieron entre las cuerdas, desacreditando lo que él decía.

