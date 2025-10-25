  • Nuestras redes
13°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

13°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

La Policía efectuó las pericias correspondientes

Villa Mercedes: choque múltiple en avenida 25 de Mayo y Libertad

Ocurrió este sábado. Según testigos, los ocupantes de algunos de los vehículos involucrados, salían de bailar cuando se produjo la colisión. 

Por redacción
| Hace 7 horas
Varios de los implicados se fueron del lugar antes de que llegara la Policía.

Un importante accidente que involucró a varios vehículos, sorprendió este sábado a vecinos de Villa Mercedes. El impacto se registró en la zona de avenida 25 de Mayo y Libertad. Fue en las primeras horas de la jornada. 

 


Según se pudo establecer en base a las declaraciones de los testigos, los ocupantes de algunos de los rodados salían de bailar cuando se produjo la colisión. 

 

 

El choque ocurrió en avenida 25 de Mayo y Libertad. 

 


Luego del impacto, algunos de los conductores se retiraron del lugar antes de que llegaran los efectivos policiales. Otros, permanecieron en la zona observando lo ocurrido. 

 


Hasta la publicación de esta nota, las autoridades investigaban las causas del accidente. En el lugar trabajó la Policía, que efectuó las pericias correspondientes. 

 

