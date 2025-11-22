Una escuela de San Luis ganó la Feria Nacional de Ciencias

Las Escuela Técnica N°4 Fray Luis Beltrán fue una de las ganadores de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología que se celebró en Buenos Aires. Los alumnos obtuvieron el reconocimiento por su proyecto Smart Farm, una estación agropecuaria inteligente, que fue considerada una propuesta visionaria que integra innovación, tecnología y producción sostenible para impulsar el desarrollo de entornos rurales.

La etapa de Tecnología de la instancia nacional de la Feria se realizó desde el martes 18 en la Sociedad Rural Argentina y entregó un premio para los alumnos puntanos por una iniciativa que se destaca por su creatividad y su impacto concreto en el sector agropecuario. Además, se destacó la pasión, el compromiso y la dedicación de los chicos.





La delegación puntana estuvo integrada por Agustín Gutiérrez, Ezequiel Ramírez, Ezequiel Yurchag, Francisco Olivato, Jeremías Vázquez, Luciano Pérez, Mario Escalante, Máximo Ocaña, Mateo Romero, Nicolás Gatica y Thiago Ojeda, quienes representan una generación que mira hacia adelante con responsabilidad y ganas de transformar.