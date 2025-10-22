Con lealtad al pueblo. Jorge "Gato" Fernández y Gloria Petrino, junto a vecinos de Villa Mercedes.

En una tarde ideal, llena de mates, facturas, cercanía, empatía y optimismo, Jorge "Gato" Fernández y Gloria Petrino, candidatos del Justicialismo para la Cámara baja nacional, mantuvieron un encuentro con vecinos de Villa Mercedes. Concretamente, visitaron el barrio San José, donde la comunidad los recibió de brazos abiertos.

"El domingo hay que mandar un mensaje en las urnas, una Argentina diferente es posible", aseveró Fernández ante el aplauso unánime de la gente. Su par, Petrino, dejó en claro que "hay que ponerle un límite a Milei".

Reuniones llenas de esperanza

A la vera del Río Quinto, la gente puso sobre la mesa sus dolores. Una de las reuniones se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Restauración Manantial de Vida. Más allá de transmitir palabras sobre la preponderancia de los comicios del domingo, escucharon a los vecinos. También hubo un encuentro en otro punto de concentración, donde el número de presentes fue aún superior.

La gente mostró su apoyo y confianza al movimiento.

En ambientes familiares, con mucha presencia de mujeres, parejas con sus hijos, los villamercedinos fueron a dar su muestra de confianza.

"Tenemos que cuidar a las familias, esa va a ser nuestra función como legisladores. Pido que nos acompañen, que ayuden a ponerle un freno a Milei en las urnas", dijo Petrino. No faltaron los enérgicos cánticos que brindaron su apoyo total al movimiento político.

La única alternativa para irrumpir contra el odio

Los candidatos hicieron referencia a que entre todos hay que "parar esta locura", y destacaron que las políticas de motosierra a jubilados, a la educación, a la salud, a la obra pública, y la merma de fondos a las provincias, solo han causado dolor en los ciudadanos.

En ese sentido, instaron a "mandar un mensaje en las urnas para que Milei entre en razón por los dolores que está causando".

Jorge y Gloria destacaron su compromiso con las familias.

"Hay que ponerle un freno porque si cumple con todas las reformas, que incluye la eliminación de impuestos, las provincias van a tener menos dinero. Este es el futuro que nos promete", indicó Fernández.

Luego utilizó una frase muy fuerte: "Lo que está haciendo Milei desde que asumió, dedicándose a insultar por las redes sociales, es implementar políticas con desprecio a la gente".

En otro tramo de su intervención, Fernández habló del Garrahan, del presente en Discapacidad, del drama de los jubilados y del peligro del arancelamiento de las universidades públicas.

"El domingo somos Milei (Poggi) o nosotros. Creemos que hay posibilidades de un país mejor, con todos adentro. El presidente tiene que empezar a escuchar, a dialogar. Hay que darle un mensaje: una Argentina con todos adentro es posible", concluyó.

