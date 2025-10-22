Las predicciones con la nueva luna

ARIES: La posibilidad de pensar con más realismo le permitirá trabajar a un ritmo más moderado y realizar actividades con mayor dedicación. En el plano sentimental, el intenso influjo planetario aumentará la actividad en el hogar; podrá definir algunos asuntos económicos. En el amor, los puntos en común se unirán notablemente. En el juego: 279.

TAURO: Organicen su tiempo para cumplir con todos los compromisos adquiridos. En las decisiones muy personales, eviten la opinión de terceros. En cuanto a finanzas, comienza una etapa muy rendidora. En el plano sentimental, su corazón busca mejor comprensión. En el amor, vivan el presente con alegría. En la salud: bien. En el juego: 0, 3 y 5.

GÉMINIS: Una dosis de optimismo les vendrá muy bien para esta etapa que se irá presentando muy activa. Merecidos éxitos en sus planes laborales. Se gratificarán con una compra personal. En el plano sentimental, los secretos del corazón son solo suyos. En el amor: una salida ocasional. En la salud: bien. En el juego: 5, 8 y 9.

CÁNCER: Ritmo positivo en todo lo relacionado con sus tareas laborales. Los asuntos de orden financiero exigen especial atención de su parte. Las mejoras en el hogar los ponen de buen humor. En el plano sentimental, se resuelven las dudas de su corazón. En el amor: encuentros programados. En la salud: molestias pasajeras. En el juego: 1, 6 y 8.

LEO: Soluciones prácticas y favorables en sus planes de trabajo. Cuando se sientan muy ansiosos, busquen la compañía de buenos amigos. En cuanto a las finanzas, con buen asesoramiento, arriesguen a nuevos negocios. En el plano sentimental, ternura, la cuota sobresaliente en el amor. En el amor: hay motivos para sentirse feliz. En la salud: bien. En el juego: 2, 3 y 7.

VIRGO: Aporten su experiencia y buenas energías para lograr éxito en todo lo que emprendan. El planeta Júpiter estará presente en sus planes de dinero. Alegría personal por haber superado etapas negativas. En el plano sentimental, logran conquistas en el corazón de la persona amada. En el amor: superan dudas y temores. En la salud: bien. En el juego: 0, 3 y 7.

LIBRA: Beneficios personales auspicia el paso del planeta Mercurio, presentándose buenas oportunidades a nivel laboral. Se agilizan trámites que mucho les preocupa. Cambios favorables, deben estar preparados para sacar el mejor provecho posible. En el plano sentimental, el amor les dará una visión distinta de la vida. En el amor: un romance feliz. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 7.

ESCORPIO: Sus energías van dirigidas a sus planes personales, logrando éxito a corto plazo. Es bueno que siempre tengan noción del límite de sus acciones diarias. Comienzan una etapa de mejoras a nivel finanzas. En el plano sentimental, días serenos y de mucha suerte. En el amor: nubes pasajeras en el plano afectivo. En la salud: bien. En el juego: 3, 4 y 7.

SAGITARIO: Compromisos laborales que necesitan de su atención para una adecuada concreción. Época propicia para asuntos legales que pueden dar un giro favorable con su atención. Mejoras de dinero que los pone de buen humor. En el plano sentimental, el toque de seducción y encanto lo pone el corazón de Acuario. En el amor: felicidad y alegrías compartidas. En la salud: bien. En el juego: 2, 6 y 7.

CAPRICORNIO: Estará muy ocupado terminando una gran tarea del trabajo. La Luna iluminará su actividad y llega el momento de disfrutar de las cosas que quiere. Es momento de recuperar tiempo para disfrutar de la familia y de los amigos. En estos días, procure descansar más para mantener su energía en alto. En el amor, las cosas empiezan a cobrar sentido positivo, el que usted esperaba. Éxito. Felicitaciones. En la salud: bien. En el juego: 0, 4 y 5.

ACUARIO: Pasará dificultades en estos días con éxito. Sus esfuerzos creativos se beneficiarán con la armonía de Neptuno y el Sol. Llegan momentos positivos para su vida profesional y sus superiores sabrán recompensar cada uno de sus esfuerzos. En el amor: posibilidad de una invitación en donde podrá hacer gala de todos sus encantos y fuerte carisma. Muchos éxitos. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 4.

PISCIS: Desconfía de todo lo que hoy le llegue de manera inesperada. Detrás de eso hay intenciones que descubrirá demasiado tarde. En el plano sentimental, no tome partido de los fracasos ajenos; base su éxito en el trabajo y la perseverancia. En el amor: piense bien antes de juzgar a dos puntas... si la propuesta es bien tentadora, pero pueden delatarlo y dejarlo muy mal parado. En la salud: su espalda está muy resentida debido a las malas posturas, haga ejercicio. En el juego: 0, 6 y 8.