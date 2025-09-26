  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Sabado 27 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Recorrido en Villa Mercedes

Jorge "Gato" Fernández: "Todos los días nos enteramos de fábricas y comercios que cierran"

El candidato a diputado nacional del Frente Justicialista, compartió un encuentro con vecinos de distintas barriadas villamercedinas. Dialogó con la gente, escuchó sus necesidades y explicó sus objetivos en el Congreso.

Por redacción
| 26 de septiembre de 2025
El candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, dialogó con vecinos de Villa Mercedes. Foto: gentileza.

Este viernes, Jorge "Gato" Fernández, candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, visitó Villa Mercedes. Estuvo con su compañera de lista, Gloria Petrino. También presenciaron el recorrido el senador nacional, Fernando Salino, y el diputado provincial, Walter Aguilar. Durante su paso por la ciudad, los vecinos plantearon sus principales situaciones y compartieron sus miradas sobre la coyuntura. Fernández dejó en claro su objetivo en la Cámara Baja: trabajar por el bien común. 

 

 

Los vecinos compartieron un encuentro clave con "Gato" Fernández. Foto: gentileza. 

 


"Si llegamos al Congreso es para defender a los jubilados, a los discapacitados, a los trabajadores, a la universidad pública y, por supuesto, a la provincia de San Luis", aseguró.

 

 

El drama laboral, está en la agenda de Fernández. Foto: gentileza. 

 


El dirigente y candidato recorrió los barrios Güemes, Lote Eva Perón, El Pimpollo y Unión. La gente pudo contar sus dolores, sus preocupaciones, pero especialmente sus esperanzas. 

 

 

El recorrido por Villa Mercedes fue muy productivo. Foto: gentileza. 

 


"El equilibrio fiscal es muy valioso, pero no puede ser que se logre a costa del sufrimiento de los más necesitados", aseveró.

 

 

Jorge Fernández y Gloria Petrino, en Villa Mercedes. Foto: gentileza. 

 


"Con Milei, el empleo no ha crecido. Todos los días nos enteramos de fábricas y comercios que cierran. Eso viene significando miles y miles de personas que se quedan sin trabajo", lamentó.

 

 

Los vecinos compartieron con los candidatos y pudieron depositar en ellos sus esperanzas. Foto: gentileza. 

 


Frente a las preocupaciones planteadas por los vecinos sobre la pérdida de empleo y la situación económica/social actual, Fernández ratificó su compromiso. Ante la crisis, su propuesta representa el rumbo para defender a los intereses de todos los puntanos en la agenda nacional. 
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo