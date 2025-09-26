Jorge "Gato" Fernández: "Todos los días nos enteramos de fábricas y comercios que cierran"

El candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, dialogó con vecinos de Villa Mercedes. Foto: gentileza.

Este viernes, Jorge "Gato" Fernández, candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, visitó Villa Mercedes. Estuvo con su compañera de lista, Gloria Petrino. También presenciaron el recorrido el senador nacional, Fernando Salino, y el diputado provincial, Walter Aguilar. Durante su paso por la ciudad, los vecinos plantearon sus principales situaciones y compartieron sus miradas sobre la coyuntura. Fernández dejó en claro su objetivo en la Cámara Baja: trabajar por el bien común.

"Si llegamos al Congreso es para defender a los jubilados, a los discapacitados, a los trabajadores, a la universidad pública y, por supuesto, a la provincia de San Luis", aseguró.

El dirigente y candidato recorrió los barrios Güemes, Lote Eva Perón, El Pimpollo y Unión. La gente pudo contar sus dolores, sus preocupaciones, pero especialmente sus esperanzas.

"El equilibrio fiscal es muy valioso, pero no puede ser que se logre a costa del sufrimiento de los más necesitados", aseveró.

"Con Milei, el empleo no ha crecido. Todos los días nos enteramos de fábricas y comercios que cierran. Eso viene significando miles y miles de personas que se quedan sin trabajo", lamentó.

Frente a las preocupaciones planteadas por los vecinos sobre la pérdida de empleo y la situación económica/social actual, Fernández ratificó su compromiso. Ante la crisis, su propuesta representa el rumbo para defender a los intereses de todos los puntanos en la agenda nacional.

