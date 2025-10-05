“Los jubilados, discapacitados y desocupados necesitan respuestas ahora, no en 20 años"

“La gente no aguanta más, no se puede seguir ajustando a los sectores productivos y a los más vulnerables”, expresó Jorge “Gato” Fernández en el transcurso de una intensa agenda de actividades que cumplió en Villa Mercedes junto a Gloria Petrino, segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales por el justicialismo.

“La política se hace en la calle, en el contacto directo con la gente, es la única forma en la que yo la entiendo”, expresó el cuatro veces intendente de Tilisarao, durante la visita que efectuó variados comercios y en las caminatas por barrios villamercedinos. Estuvieron en el Eva Perón, El Criollo, Villa Rafaela y La Ribera.

En un encuentro con comerciantes y vecinos de la tradicional Avenida Mitre señaló: “La principal preocupación que recogemos del sector privado, es la caída en las ventas, los aumentos de alquileres e impuestos; y eso, sin dudas, es un cóctel muy complicado para el comercio y la industria en general. También me llamó la atención, la gran cantidad de locales cerrados”.

Ante este alarmante panorama, reflexionó: “Hay que revertir esta recesión, no se puede seguir ajustando a los sectores productivos y a los más vulnerables, la gente no aguanta más”.