Abusó de su hija y de su sobrina y una fiscal le pidió 30 años de prisión

El calvario de abusos sexuales que durante años vivieron dos menores en manos de un hombre que ahora tiene 35 años, podría tener algo de justicia en los primeros meses del 2026 cuando se realice el juicio oral y público. El presunto abusador enfrenta una posible condena de 30 años.

El Colegios de Jueces de San Luis fijó para el 29 y 30 de abril de 2026 el juicio contra el acusado de abusar sexualmente de su hija y a una adolescente de 12 años. La fecha se estableció en una audiencia realizada este martes, en la que se decidió además extender la prisión preventiva.

La fiscal de Género N° 1, María Delia Bringas, solicitó la prórroga de la prisión preventiva dado la gravedad de los hechos investigados, la pena provisoria solicitada y el contexto intrafamiliar en el que habrían ocurrido los delitos, que involucran a víctimas menores de edad y a testigos que forman parte del entorno familiar del imputado.

“De acuerdo con la denuncia, los ultrajes a su hija comenzaron en 2014, cuando la niña tenía seis años y se prolongaron hasta el 2023. La segunda víctima es sobrina de una ex pareja del imputado”, precisó la funcionaria judicial.

Una de las acusaciones es por abuso sexual simple (es decir, tocamientos u otros actos de índole sexual sin acceso carnal), agravado porque existía un vínculo familiar y el imputado convivía con la víctima. Además, se le imputan dos hechos de abuso sexual con acceso carnal: uno de ellos agravado tanto por el vínculo como por la convivencia, y el otro agravado por el vínculo.

Respecto de la segunda adolescente, el acusado tiene la imputación de abuso sexual simple agravado por la convivencia, y también de un hecho de abuso sexual simple sin agravantes.

“Los abusos ocurrieron en reiteradas oportunidades, conforme recuerda la menor, cuando veía a su padre, ya que, con la progenitora de la nena, se encontraban separados desde que la víctima tenía 7 años. El imputado amenazaba a su hija diciéndole que, si contaba lo sucedido, se quitaría la vida o le haría algo a la progenitora de la niña. En marzo de 2023, pude relatar los hechos a su mama, y a mediados de ese mismo año, puede denunciar a su padre”, narró Bringas.

La segunda víctima sería una adolescente de 12 años y los abusos ocurrieron presuntamente entre el 2022 y el 2023. “El imputado vivía con una ex pareja en una propiedad dividida en tres partes, donde vivían también sus hermanas. En el 2022, la menor manifiesta que cuando se quedaba a dormir en lo de su tía, el imputado la manoseaba”, dijo la fiscal.