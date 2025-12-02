Se complica la situación judicial de dos vendedores de autos y camionetas

Dos ejecutivos de una concesionaria de Villa Mercedes fueron imputados por vender autos en consignación y no pagarles a los dueños.

La formulación de cargos fue dispuesta por el juez de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial Matías Farinazzo Tempestini tras un trabajo de investigación del Ministerio Público Fiscal. Se estableció que la concesionaria actuaba como intermediaria, vendía los vehículos, retenía la comisión y luego desaparecía al momento de rendir cuentas y desde el punto de vista de los fiscales, “no se trató de un simple conflicto comercial, sino de un engaño sostenido”.

Al momento de intervenir la defensa de los ahora imputados, sostuvo todo lo contrario, pero el juez interpretó que la conducta supera un incumplimiento civil y encuadra penalmente.



Medios periodísticos de Villa Mercedes recordaron que entre el 2021 y el 2023, una concesionaria del barrio Estación de Villa Mercedes recibió al menos cuatro vehículos en consignación —autos y camionetas— que fueron vendidos con normalidad, pero cuyo dinero nunca llegó a manos de los propietarios.

Somos Noticias Villa Mercedes precisó que “os denunciante aseguran que, pese a existir contratos firmados, la agencia se quedó con las unidades, concretó las operaciones y jamás entregó el monto pactado.



Finalmente,, el juez Farinazzo Tempestini le dio curso a las imputaciones contra dos personas vinculadas a la firma: Costamagna, señalado en cuatro hechos, y Herrera, imputada en dos.

También se indicó que el Ministerio Público Fiscal también investiga a otros dos posibles involucrados que no se presentaron a declarar y continúan bajo análisis.



En los próximos días, la Justicia definirá las medidas cautelares. Podrían ser controles periódicos, prohibición de salida de la provincia o del país, restricciones de contacto con los damnificados e incluso la prisión preventiva.



“Pese a las denuncias y las imputaciones, la concesionaria sigue operando bajo otro nombre, un dato que suma preocupación entre quienes advierten que más propietarios podrían haber sido afectados”, señaló SNVM.