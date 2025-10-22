El Concejo Deliberante de San Luis lleva tres días sin luz

Hace tres días que el Concejo Deliberante de San Luis está sin luz por una falla interna del edificio provocada, aparentemente, por una empresa que revisó el local durante el fin de semana. La perspectiva de que el inconveniente no se solucione hace peligrar la sesión del jueves.

Pero hay algo aún más costoso para el Legislativo Municipal y es que a causa de la baja de tensión por lo menos diez computadoras de las oficinas se quemaron y algunos routers que, lógicamente, ya no proveen de internet.

El inicio del corte podría rastrearse en la manipulación de una empresa privada que durante el fin de semana revisó tableros y conexiones para una celebración que se realizaría en el edificio a fines de este mes. La tarea de los empleados hizo que desde el lunes el edificio de la calle Colón presentara continuos cortes de luz, con baja y alta de tensión. El martes la situación continuó irregular y el miércoles los empleados llegaron y se encontraron la falta total de energía eléctrica.

Para peor, en algunas oficinas falta el agua y los concejales de la oposición dijeron que aún no han sido notificados formalmente de las razones del corte. Algunos memoriosos en el edificio recordaron que la semana previa a las elecciones pasadas, los concejales tampoco pudieron sesionar durante tres semanas.