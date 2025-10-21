  • Nuestras redes
Jueves 23 de Octubre de 2025

Accidente en la ruta 7

Volcó un camión jaula y los vecinos se llevaron la carga de cerdos

El accidente ocurrió en la ruta nacional N° 7 a la altura de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires.

Por redacción
| 21 de octubre de 2025

En el siniestro vial además de la destrucción que sufrió el transporte, llamó la atención en las imágenes que se viralizaron, la rapidez con la que llegó la gente para llevarse los cerdos.

 

 

Según informó el medio “Distrito Interior”, el chofer que viajaba proveniente de la zona de Roberts, Partido de Lincoln, es de Ascensión, y estaría fuera de peligro.

 

El sitio señala que, tras el vuelco, la gente comenzó a llegar y a los minutos superaron en número a los tres policías que nada pudieron hacer para evitar el acarreo de los animales.

 

Lo hicieron en todo tipo de vehículos, incluso algunos lo hicieron tirando carros.

 

Una vez que los vecinos comenzaron cargar lo que podían y llevárselo, el operativo de seguridad se centró en evitar que se registrara un nuevo accidente, ya que el desplazamiento de automóviles, camionetas y de personas representaba un riesgo mayor y permanente.

 

 

