UNViMe: el exrector Rivarola fue indagado por favorecer a su hija con un contrato

El expediente que sacudió a la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) sumó este martes un capítulo clave. El exrector David Luciano Rivarola se presentó a declarar como imputado en la causa que investiga la supuesta simulación de un concurso para contratar a su hija Valentina Rivarola con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



A la salida del Juzgado Federal de Villa Mercedes, Rivarola se mostró desafiante ante los periodistas y exhibió documentación que —según dijo— probaría que su hija renunció al contrato y restituyó la totalidad del dinero percibido, equivalente a $916.666.

La audiencia se desarrolló en el marco del requerimiento del fiscal Danilo Miocevic, quien investiga a Rivarola y a otros siete funcionarios de la universidad por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y falsedad ideológica en instrumento público. Según la acusación, el grupo habría alterado las bases y los puntajes de un concurso para beneficiar a la hija del rector, que fue contratada como consultora bajo la modalidad de locación de obra.

El fiscal sostiene que la selección fue “un concurso armado para que gane quien tenía que ganar”, en el que se cambiaron requisitos a último momento —como el nivel de inglés y la valoración de cursos cortos—, dejando fuera a postulantes más calificados. Además, la resolución fue firmada por la vicerrectora Graciela Balanza para ocultar la intervención directa de Rivarola.

La causa continúa con las indagatorias al resto de los imputados. Fuentes judiciales indicaron que se analizarán los correos institucionales, los currículums de los postulantes y las resoluciones originales del proceso, en busca de verificar si efectivamente hubo manipulación o irregularidades.

Mientras tanto, el exrector intenta sostener su versión pública: “No hubo simulación ni beneficio alguno. Mi hija enunció y devolvió el dinero”, concluyó antes de retirarse del edificio judicial.