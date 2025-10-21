Murió Diego Raúl Gatica, intendente de Fortín El Patria

El sur provincial está conmocionado por la muerte del jefe comunal que se produjo este lunes a la noche en una vivienda ubicada en el acceso a la localidad de Buena Esperanza, donde reside un familiar.

Vecinos, en las redes sociales, comentaron que escucharon “dos disparos” y la llegada de una ambulancia. Poco después empezó a trascender la triste noticia.

Al inicio de la actividad matinal, aún no hay información oficial de la situación de la muerte del dirigente del Departamento Dupuy, pero todo indica que se quitó la vida.