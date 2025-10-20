  • Nuestras redes
30°SAN LUIS - Jueves 23 de Octubre de 2025

Jueves 23 de Octubre de 2025

Un encuentro imperdible

Experiencia del Cuyum: una feria de vinos con sello regional

Cepa Puntana se prepara para una cita impostergable. "Cuyo en una copa", como describen a la propuesta, configura un hito clave para sentir los sabores característicos de San Luis, Mendoza y San Juan.  

Por redacción
| 20 de octubre de 2025
La noche contará con más de 20 bodegas. Imagen ilustrativa. Foto: Punto a Punto.

La sensación del buen vino en la boca, acariciando suavemente el paladar, en un viaje místico y alquímico, se potencia frente a los elegantes productos nacidos desde las raíces de San Luis, Mendoza y San Juan. Esa circunstancia única, se trazará en un encuentro imperdible: la Feria de Vinos Experiencia del Cuyum.

 

 

Un encuentro imperdible. Foto: gentileza. 

 


La propuesta es organizada desde Cepa Puntana, un grupo de sommeliers que nunca dejan de sorprender con propuestas irrepetibles. "Cuyo en una copa: el encuentro sublime de tres provincias, nutridas por el y el buen vino", describió Irene Benegas, reconocida sommelier, en diálogo con El Diario, para dimensionar el universo de sensaciones que se podrán vivenciar en la feria. 

 

 

La convocatoria

 


La cita es para el 1 de noviembre, en el Cine Teatro San Luis, de 21 a 23 horas. La noche contará con más de 20 bodegas que presentarán 4 productos cada una. 

 


La entrada anticipada tiene un valor de $25 mil. Incluye copa de degustación de regalo, tapeo y degustación libre durante las 2 horas del evento. 

 


Un detalle especial es que la noche tendrá la presencia de Gustavo Agostini, que estará con su etiqueta "A la Par". 

 


Las entradas se pueden conseguir en: https://entradalibre.com.ar/espectaculo/11/feria-de-vinos-experiencia-del-cuyum.html
 

 

