Argentina y un sorteo favorable de cara al Mundial

Austria, Jordania y Argelia conformarán el Grupo J junto con Argentina en el Mundial del año que viene. De pasar de ronda, el seleccionado de Lionel Scaloni enfrentará a rivales del grupo H conformado por España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.

Así lo determinó el sorteo que el viernes a la tarde argentina se realizó en Washington, atacada por una ola polar.

En principio, el combinado nacional tuvo un sorteo favorable, debido a que ninguna de las selecciones parece tener la cateegoría para vencer al campeón del mundo, aunque, como se sabe, en el Mundial puede pasar cualquier cosa.

Brasil también tuvo un grupo accesible al encontrarse con Escocia, Marruecos y Haití; en tanto que Paraguay, del argentino Gustavo Alfaro tendrá que medirse con el local Estados Unidos, Australia y un rival europeo que proviene del repechaje.

Ecuador, otro conjunto sudamericano que tiene un DT argentino, tendrá como rivales en el grupo E a Alemania, Curazao y Costa de Marfil; en tanto que la Colombia de Néstor Lorenzo enfrentará en la fase de grupos a Portugal, Uzbekistán y un equipo del repechaje.