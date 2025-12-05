Argentina perdió con Portugal en las semifinales

La selección argentina femenina de futsal no pudo pasar a la final del Mundial que se juega en Filipinas tras la estrepitosa caída contra Portugal, en un partido que tuvo la participación de la delantera puntana Melina Quevedo. Las chicas albicelestes perdieron 7 a 1 en un partido en el que nunca se sintieron cómodas.

La rápida ventaja que tomaron las europeas -que a los 10 minutos del primer tiempo ya ganaban 5 a 0- fue imposible de remontar para las argentinas, que ahora tendrán que jugar por el tercer puesto el domingo a las seis de la mañana, contra el perdedor de España y Brasil.

Melina aportó lo suyo en los minutos que estuvo en cancha: presión en el campo rival y mucha voluntad ante un equipo que impuso su superioridad en todo momento. Y estuvo cerca de empatar en el inicio del partido en un remate franco que fue frenado por la arquera.

Argentina enfrentó el partido más trascendente del torneo sin Silvana Nava, su jugadora más talentosa, cuya participación en el próximo partido, que marcará la despedida del torneo para la selección, es todavía una incógnita.

Para llegar a semifinales, la selección pasó sin atenuantes la primera ronda, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones; y superó con holgura a Colombia en los Cuartos de final.