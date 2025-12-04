Gresca entre estudiantes de un colegio secundario de San Luis: "Actuamos de inmediato"

Este jueves, alrededor de las 13:10, un grupo de estudiantes de la Escuela Polo Godoy Rojo, ubicada al sur de la capital puntana, protagonizaron una fuerte gresca a la salida de la institución. Apenas se generó el incidente, docentes y autoridades intervinieron en la situación.



Aun con la celeridad con la que se actuó, un estudiante resultó con heridas producto de los golpes: le estaban pegando al menos entre siete chicos. Desde la institución, puntualizaron los hechos y dejaron en claro cómo fue el procedimiento para las actuaciones pertinentes.



Aplicación



En el ambiente educativo, es conocido el protocolo denominado GUIARSE (Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar), una pauta que determina cómo actuar en determinados escenarios factibles en las escuelas. La institución en cuestión, procedió bajo estricto cumplimiento de los lineamientos.



"Actuamos de inmediato", aseveraron desde la dirección del establecimiento en diálogo con El Diario de la República. Según especificaron, la pelea se efectuó entre jóvenes de quinto y sexto año, aunque se presume que también hubo estudiantes de cuarto año.



Los docentes y las autoridades del colegio separaron inmediatamente a los implicados en la gresca, incluso poniéndose en riesgo. Pero gracias a la rápida intervención, se evitaron problemas mayores.



Uno de los jóvenes se "escapó" antes de que los referentes escolares pudieran comunicarse con su familia. Pero lo cierto es que se efectuaron todos los pasos legales pertinentes: se dio aviso a los tutores, llamaron a la ambulancia y a la Policía. Todo conforme a las normativas.



El enojo de algunos tutores y la escucha activa



La gravedad de la situación provocó que las autoridades tuvieran que tomarse todo el tiempo necesario para las diligencias correspondientes. En medio de esos trámites, un grupo de tutores se autoconvocó en las inmediaciones de la escuela. Se los escuchó y se les explicó el panorama.



"Se les hizo saber que tenían que hacer la denuncia correspondiente. En el caso de los menores de edad, lo debían efectuar los padres. En el caso de los mayores, lo tenían que hacer personalmente. La escuela informó a la Justicia. Ahora todo seguirá su curso correspondiente e intervendrá la delegación pertinente", puntualizaron.



Detalles específicos



Desde la escuela indicaron que este viernes, seguirán entrevistando al resto de los tutores. Más allá de lo que podría haber originado la situación, se trató de un hecho donde unos siete estudiantes golpeaban a otro alumno, es decir, algo que alarma. Todo en un panorama efervescente, como suele suceder en este tipo de incidentes, lamentablemente. El establecimiento pone todo a disposición para trabajar sobre el incidente.



"Es un proceso que nos va a llevar tiempo. Recibimos a unas mamás que se autoconvocaron. Nos aguardaron porque estábamos revolviendo la cuestión. Estaban preocupados porque este viernes se iba a realizar el banderazo, un desayuno de los papás para los chicos. Pero no están las condiciones dadas. Otro papá decía que los chicos iban a perder las estampillas. Les explicamos que era un proyecto de ley. Recibimos a ese grupo de madres y padres y se fueron comprendiendo la situación", informaron.

"La escuela actuó inmediatamente. Hubo profesores que se metieron a separar. Como ocurre en cualquier gresca, no había forma de razonar. Lo importante es que, apenas se notificó la situación, los chicos nunca estuvieron solos. Comunicamos a los papás, salvo a la señora que es la mamá del alumno que se fue corriendo y se encontró con ella antes de que nos pudiéramos comunicar. Es una reacción tremenda para el origen del problema, que puede ser una pica entre la promoción y la prepromo. La escuela intervino, los padres están informados, se hizo todo como corresponde", concluyeron.

