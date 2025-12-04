  • Nuestras redes
Jueves 04 de Diciembre de 2025

SAN LUIS

El recuerdo y legado de una luchadora

In Memoriam de Matilde Daract

Matilde Daract — Amiga y compañera incondicional de Adolfo Rodríguez Saá. Por Alicia Arrieta y militantes  

Por redacción
| Hace 2 horas

Hoy escribimos la memoria de Matilde, una mujer cuya vida fue sinónimo de entrega, ternura y fuerza. Su paso por este mundo dejó marcas profundas, huellas de cariño y compromiso que seguirán vivas en todos los que compartieron con ella camino y afectos.

 

 

Matilde fue de esas personas que sostienen, que acompañan sin pedir nada a cambio, que están cuando la vida aprieta y cuando el corazón necesita abrigo. Fue lealtad, fue presencia, fue una mano tendida siempre.

 

 

Y, sobre todo, fue una mujer profundamente entregada a San Luis. Amó esta tierra como se ama un hogar, y trabajó por su gente con una pasión inmensa, genuina y permanente. Su compromiso con la provincia fue una de sus marcas más nobles: Matilde vivió para servir, para acompañar, para construir.

 

 

Gracias por tu lealtad, por tu entrega y por todo lo que dejaste en este camino.

 

Tu memoria será bandera, y tu fuerza seguirá viva en cada uno que tuvo el privilegio de caminar a tu lado.

 

 

Hoy la despedimos con dolor, pero también con una gratitud infinita. Porque su tiempo, su dedicación, su amor por San Luis y su espíritu noble perduran más allá de la ausencia. Matilde pasa a la eternidad de los seres que dejan luz en cada paso.

 

 

Que descanses en paz, compañera.

 

Tu San Luis te recordará siempre

 

