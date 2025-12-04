Esta noche, la última superluna llena del año

La última Luna llena del año cerrará el calendario astronómico este jueves con un acontecimiento que se repetirá recién en 2042 así que los puntanos tienen que estar atentos al cielo nocturno.

Hace ya varios días que se observa la formación de la luna completa, un espectáculo para los cielos puntanos, pero es la de la noche del jueves la que será especial. Los servicios astronómicos internacionales anticiparon que la Luna llena de diciembre, llamada también Luna Fría en el hemisferio Norte, será la superluna más extrema del período 2024-2025.

El fenómeno combina tres factores que pocas veces coinciden: un perigeo muy cercano, un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años conocido como standstill.

La luna alcanzará su plenitud jueves 4 de diciembre a las 20:14 de la Argentina, aunque ya el miércoles a la noche tuvo una forma que fue fotografiada por miles de puntanos. Estará completa hasta el viernes a la noche.

En la Argentina la luna llena de diciembre aparecerá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica, y ofrecerá un tamaño aparente mayor que el habitual gracias a la ilusión lunar.

En el hemisferio norte, en cambio, se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo, un contraste que surge de la mecánica celeste que gobierna el fin del año lunar.

La Luna se acercará a 357.219 kilómetros lo que aumentará su tamaño un 8 por ciento frente a una Luna llena promedio y su brillo alrededor de un 16 por ciento.

Cada 18 años y medio ocurre un standstill, un ciclo que marca sus posiciones más amplias hacia el norte y hacia el sur. Durante 2024 y 2025 se desarrolla un standstill mayor, la etapa en que las declinaciones de la Luna se vuelven más pronunciadas.

Entonces, la Luna llena de diciembre de 2025 aparece en el punto más extremo del ciclo: su ubicación será la más alta del año en el hemisferio norte y la más baja en el hemisferio sur.

A eso se suma la forma ovalada de la órbita lunar, otro elemento que se da porque la Luna completa su vuelta alrededor de la Tierra en un camino que varía entre su punto más cercano (perigeo) y su punto más lejano (apogeo). No recorre siempre la misma trayectoria debido a la precesión de su órbita y a la influencia gravitatoria del Sol.

Este juego orbital hace que la coincidencia exacta entre perigeo y Luna llena resulte poco frecuente. Solo cuando ambos eventos ocurren en simultáneo se forma una superluna.