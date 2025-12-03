Se acerca el verano y Merlo se recalienta al compás del enojo de los municipales

En desacople con el microclima histórico de la localidad, la temperatura de los empleados municipales de Merlo sube y sube y nadie sabe hasta dónde llegará. La negativa del intendente Leonardo Rodríguez a dar un bono de fin de año y a otorgar aumento salarial y las declaraciones que hizo públicas en los últimos días, caldearon el ánimo de los trabajadores.

El viernes es el día indicado en el que se realizaría una asamblea en la que los empleados expondrán un malestar creciente debido a la falta de actualización que tienen sus haberes por orden del intendente y la incertidumbre respecto al pago de los sueldos y el aguinaldo.

Lo que terminó de molestar a los empleados fueron unas declaraciones que Rodríguez hizo, socarrón, en un programa de televisión de Merlo TV en las que aclaró que no habrá aumentos ni bonos y que tampoco es su intención regresar al Concejo Deliberante para ocupar el cargo para el que la gente lo eligió.

Pero lo que más irritó a los empleados fue una sentencia que el intendente pronunció cuando le pidieron que evaluara su gestión: "A mí, mal, no me está yendo", espetó.

Con la asamblea del viernes, Rodríguez abre un nuevo conflicto en su municipio, que tiene que resolver además la cuestión ambiental, el reordenamiento territorial y el hervidero político de su gabinete tras las renuncias de algunos funcionarios que tienen que asumir como legisladores.