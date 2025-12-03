Tras la polémica por el índice de abuelidad, dan el premio Mauricio López a Taty Almeida

En medio de la polémica que envuelve a la UNSL por la censura que un profesor impartió sobre un colaborador que quiso brindar en su cátedra el índice de abuelidad, la institución educativa anunció que el premio Mauricio López que entrega todos los años será para Taty Almeida, integrante de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo.

“Taty transformó el dolor por la desaparición de su hijo en una vida de lucha, memoria activa y compromiso por las nuevas generaciones”, dice el comunicado emitido por la Casa de Altos Estudios, que señaló que de esa manera se expresa la “profunda convicción” de la Universidad en “la defensa irrestricta de los derechos humanos”.

No es menor el hecho de que el anuncio llegue apenas unas semanas después de que la UNSL se vio envuelta en una polémica porque el profesor Darío Ramírez quitó de la cátedra a su cargo una materia que intentaba esclarecer qué es el índice de abuelidad, el cálculo genético que hacen las Abuelas de Plaza de Mayo para determinar si alguien con sospechas de haber sido apropiado durante de la dictadura militar es descendiente de alguna de ellas.

El premio Mauricio López se entrega todos los años por parte de la UNSL a personas o instituciones que hayan acreditado defensa y promoción por los Derechos Humanos. La primera en recibirlo fue la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú en 1994 y tras ellas se sucedieron UNICEF, Las Abuelas de Plaza de Mayo, Miguel Ángel Estrella, el padre Ignacio Daminato, Yolanda Bertazzo y Dora Barrancos, quien la semana pasara firmó una carta al rector Raúl Gil junto a otros luchadores por los Derechos Humanos en el que se le pedía que se expidiera por la polémica.