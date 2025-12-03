"Después de 20 años no es justicia": el documento que repudia la detención de Freixes

Ni en los hechos más repudiables y aberrantes se ha actuado alguna vez con tanta saña como se hizo con la difusión de la detención del ex funcionario, Sergio Freixes. Parece que no solo alcanza con la medida judicial (cuestionada por distintos sectores), sino que buscan el escarnio público, la denigración, el golpe bajo. Pero más allá de la degradación humana contra el ex ministro, todo lo que rodeó comunicativamente al caso parece encuadrar algo al menos alarmante: el ejemplo de lo que puede pasar si se disiente ideológicamente con el actual Gobierno de San Luis.



Bajo ese parámetro, un grupo de dirigentes, políticos, referentes sociales y amigos de Freixes emitieron un documento crudo y contundente: "Después de 20 años no es justicia", remarca uno de sus ejes centrales.



A lo largo del comunicado, los firmantes aseguraron que las circunstancias que rodean a Freixes encuadran en una "causa inventada" y una "condena mandada". Al mismo tiempo, apuntaron contra el hostigamiento de los medios de comunicación y hasta de los propios funcionarios de la gestión actual. "No es casual", precisa el escrito.



Entre otros conceptos relevantes, exigen al Gobernador Claudio Poggi que evalúe las medidas que va a tomar frente a la filtración de las fotos de Freixes en el contexto penitenciario. Se trata de un hecho gravísimo, que no puede ocurrir y que de hecho no ocurre ni con los condenados más peligrosos.



Piden el cese de la persecución política.

Repudio a la persecución política en San Luis

Dirigentes, referentes sociales y ciudadanos de San Luis, denunciamos el uso del Estado para montar un show de escarnio político contra un adversario del Gobierno Provincial.

En la madrugada del 29 de noviembre fue filmado ilegalmente el ingreso al penal del exfuncionario Sergio Freixes. El video —grabado dentro del Servicio Penitenciario Provincial y difundido como “exclusivo”— solo demuestra una cosa: se utilizó el aparato estatal para humillar política y públicamente a una persona, violando normas básicas de seguridad, ética pública y derechos constitucionales.

Un fallo después de 20 años no puede ser justicia

En el caso de Sergio Freixes, lo que se presenta como sentencia es en realidad la confirmación de una causa política que nació inventada y fue armada para perseguir a un adversario. Un proceso estirado, manipulado y reactivado selectivamente no busca la verdad ni la reparación: busca disciplinar a quien piensa distinto. Cuando una condena llega dos décadas después y coincide con un clima de hostigamiento, escarnio mediático y utilización del aparato estatal, ya no se trata de derecho ni de justicia: se trata de un castigo político ejecutado desde el poder. y allí donde la justicia es utilizada como herramienta de persecución, el estado de derecho deja de existir.

Gravísima falla del ministerio de seguridad

La Ministra Nancy Sosa es responsable directa del control del servicio penitenciario. que un agente filme dentro del penal y distribuya ese material revela negligencia o complicidad institucional. Esto no es un error administrativo: es una operación política ejecutada desde adentro del estado.

Silencio inadmisible del gobernador de la provincia

El Gobernador de La Provincia, máxima autoridad política y responsable de garantizar la probidad y transparencia en el accionar estatal, no se pronunció ni ordenó la investigación y el sumario correspondiente. Su inacción y silencio confirman la utilización selectiva del aparato estatal para perseguir a opositores. Su aval por omisión es inaceptable.

Prueba del uso político del estado

La Corte condenó tanto a Freixes como a Mario Zavala, esposo de una Ministra del actual Gobierno. Sin embargo, solo se filtró y viralizó lo referente al ciudadano Freixes. Este trato diferencial exhibe un claro objetivo político: castigar a un enemigo y proteger a un aliado.

Manifestaciones del Fiscal Federal Dr.Cristian Rachid

El Dr. Cristian Rachid, Fiscal Federal se manifestó totalmente en desacuerdo con la filmación y difusión del ingreso de Sergio Freixes al penal, calificándolo de "despropósito total".

“Aclaró que este tipo de exposición no depende de la línea judicial.”

“Es una práctica que debe corregirse, al igual que la filtración de escuchas telefónicas, porque es violatoria.”

“Aunque es correcto documentar el procedimiento con fotos y filmaciones, no es para ser ventilados "como trofeo" o para el escarnio público de las personas condenadas.”

Indicó también que, aunque no tuvo intervención en la detención, pedirá explicaciones sobre la instrumentación de los procedimientos y la razón de la exposición del video, por considerarlo una cuestión adicional de escarnio.

Solicitamos

Intervención inmediata del Gobernador De La Provincia para iniciar las sanciones a los responsables y garantizar la transparencia.

Investigación Judicial de toda la cadena de responsabilidades en la filtración del video.

Las Instituciones no pueden ser herramientas de venganza ni propaganda. San Luis merece un Estado que respete la ley y no que la utilice para perseguir.