Llegan los primeros F16 a la Argentina: uno de los pilotos es de Villa Mercedes

La primera escuadrilla de aviones F-16 ingresarán a territorio nacional el próximo viernes 5 de diciembre, y tienen previsto su arribo en esa fecha a la Base que la Fuerza Aérea posee en la localidad de Higueras, en las cercanías de Río Cuarto, Córdoba. El hecho histórico para la provincia de San Luis, es que el capitán Sergio Palacios, nacido en Villa Mercedes, comanda uno de los caza.

Se trata de la primera tanda de seis (6) aeronaves F-16 AM/BM MLU (Mid-Life Upgrade) que serán incorporadas a la flota de la FAA.

Las aeronaves partieron desde Dinamarca e iniciaron su recorrido con escalas técnicas y de reabastecimiento en Europa, habiendo ya dejado atrás Zaragoza y Canarias (España), param posteriormente cruzar el Atlántico, realizando su primera parada en territorio americano en Natal, Brasil.

En estos momentos, la escuadrilla se encuentra completando el tramo final de su recorrido desde su última escala conocida en Brasil, pero dado que el itinerario es un movimiento militar de alta complejidad logística, no se conoce exactamente su ubicación actual, aunque las fuentes indican que el vuelo “avanza satisfactoriamente”.

Las aeronaves están siendo acompañadas en el proceso por un avión Hércules C130, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo proveniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El traslado de la escuadrilla está siendo tripulada por aviadores mixtos daneses y argentinos, lo que garantiza el reabastecimiento en vuelo a lo largo de la travesía intercontinental.

El arribo de la primera escuadrilla de cazas F-16 a suelo argentino está programado para el viernes 5 de diciembre de 2025, teniendo previsto aterrizar en Río Cuarto, donde se anunció que serán recibidos por el presidente de la Nación, Javier Milei.

El Área Material Río Cuarto (AMRC) será el primer centro de operaciones y la base donde se iniciará el curso de transición al sistema de armas F-16 a principios del año 2026. En este lugar se han realizado significativas obras de reacondicionamiento de pistas, hangares y sistemas de frenado para recibir a las aeronaves.

Una vez concluida la fase inicial de entrenamiento y el reacondicionamiento total de sus instalaciones, la VI Brigada Aérea será el asiento definitivo de los 24 cazas F-16, retomando su rol histórico como base de la aviación de caza supersónica.

Las autoridades de Río Cuarto confirmaron que el 7 de diciembre se realizará la ceremonia oficial de presentación de los F-16. El acto contará por la tarde con la presencia del presidente Javier Milei, junto al ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti.

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, informó en declaraciones al diario El Puntal, que el Municipio habilitará un espacio especial para que la comunidad pueda observar el arribo de los aviones.

"Los F-16 llegan el 5 de diciembre y el 7 habrá un acto con Milei. Nosotros habilitaremos en el Corralón una tribuna para que la gente pueda ver", señaló el edil.

Además de la llegada y la ceremonia en Río Cuarto, está previsto, aunque aún no confirmado oficialmente, que los F-16 realicen pasajes aéreos los días 6 y 7 de diciembre sobre Avenida de Mayo y Casa Rosada.

Luego continuarán su itinerario el 8 de diciembre hacia Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba, como parte de la agenda de presentación de las aeronaves en distintas regiones del país.