El enojo de alumnos y docentes tras los Intercolegiales: "Nos sentimos humillados"

Será muy difícil para el Gobierno Provincial y para los responsables de los Intercolegiales Culturales revertir el mal momento que vivieron 16 chicos de la Escuela Pública N° 31 Mariano Moreno de Villa Mercedes en el acto final del encuentro. Tanto los alumnos como los docentes y los padres dijeron sentirse humillados por el destrato de la organización.

La situación llegó a oídos del propio gobernador Claudio Poggi debido a que la docente a cargo del cuadro, Valentina Blanco, se acercó para exigirle una disculpa pública. “Si no lo hablaba yo, le iban a ir a hablar las madres y hubiera sido peor”, sostuvo la docente, quien tomó la determinación de acercarse al primer mandatorio al ver llorar a sus alumnos, de sexto grado.

El enojo del grupo se debió a que se sintieron utilizados por los organizadores, que los convocaron especialmente para ser parte del acto de cierre, realizado el miércoles a la mañana en el Centro de Convenciones de La Punta. “Queremos que el gobernador mire lo que hicieron”, les dijeron los responsables del programa a los docentes.

La invitación especial hizo creer a los profesores que su cuadro, una producción integral sobre Malvinas, había ganado el primer puesto, pero a las pocas horas del llamado se publicaron los resultados y la escuela villamercedina terminó en el segundo puesto. Sin embargo, ese dato no les molestó en absoluto a los docentes. “Nos llenó de orgullo que nos eligieran para ser parte del acto de cierre”, sostuvo Blanco.

Del acto final participaron solo cuatro números de los cientos que fueron parte de los Intercolegiales, todos primeros puestos, a excepción de la Mariano Moreno. Y todos, sobre el final del encuentro, recibieron premios que iban de televisores y a proyectores, más el reconocimiento del público. A excepción de la Mariano Moreno.

“En un momento le pregunté a los chicos –recordó la docente- si querían sacarse la ropa o soltarse el pelo y me dijeron que no porque estaban esperando subir al escenario con la vestimenta”. Pero eso nunca sucedió y ni Blanco ni nadie en la organización supieron las razones.





“Yo puedo entender un olvido o un error, pero los chicos no, con los chicos no se juega. Nos hicieron ir a las seis de la mañana, actuamos después del mediodía porque el gobernador no llegaba ¿y ni siquiera nos permiten subir al escenario para saludar?”, se indignó la docente que pidió, una y otra vez, hasta ahora sin suerte, una disculpa pública por parte del Gobierno.

Blanco repitió que su desazón -que es la misma que las de sus alumnos- no se debe al segundo puesto, ni al hecho de que a esa calificación tan alta en el medallero no le corresponda un premio material, sino al destrato que recibieron sobre el final de una actuación que tuvo un vestuario acorde, canciones hechas exclusivamente para el cuadro –como una versión en tango de La marcha de Malvinas- y mucho trabajo por parte de docentes y alumnos.

“Todo el vestuario que usamos lo hicieron los padres de los chicos, participamos de todas las instancias y fuimos pasando una a una. Si no éramos los ganadores, no tendríamos que haber estado en el acto de cierre, y sin embargo nos invitaron, que fue un honor, pero no nos dejaron subir al escenario para saludar. Todo ese fue muy doloroso para mis alumnos”, resaltó la profesional.

En medio del tumulto que se armó al final, con Poggi interpelado por las docentes y buscando responsables en los dirigentes de segunda línea, apareció el ministro de Turismo y las Culturas, Juan Alvarez Pinto, para tratar de calmar la situación. Pero no hizo más que empeorarla. “Me dio una tarjeta con su teléfono y me dijo que los chicos habían ganado un viaje no sé adónde”, ironizó la profesora que remarcó su concepto: “Nosotros no fuimos por un premio, fuimos por un reconocimiento”.