En el último fin de semana largo del año bajan las temperaturas y vuelven las lluvias

Así como en la primera mitad de la semana el ascenso de la temperatura fue gradual hasta llegar a un jueves muy caluroso, a partir del viernes la curva tendrá la misma proporción pero a la baja, por lo que el último fin de semana largo del año no será tan agobiante y las lluvias serán protagonistas.

Así lo indicó la Red de Estaciones Meteorológicas, que señaló que el fin de semana comenzará inestable, ventoso y con una temperatura que irá desde los 19 grados hasta los 33 de máxima. Por la tarde será cuando las tormentas y las lluvias, aisladas, pueblen el cielo puntano.

A partir del sábado comenzará el descenso gradual de la temperatura y llegará el alivio al calor sofocante de estos días. La máxima bajará a los 27 grados y las lluvias podrían comenzar por la mañana y permanecer durante toda la jornada.

El domingo, la tendencia se acentuará y la máxima será de 24 –casi 10 grados menos que el viernes- y la mínima irá hasta los 13 grados, con la misma situación pluvial que el día anterior: lluvias desde la mañana, probablemente hasta la noche.

Para el feriado con que se inicia la semana que viene, el 8, la temperatura tendrá pocos cambios aunque la mínima seguirá en descenso ya que se esperan 11 grados y un cielo parcialmente nublado, con vientos fuertes del sureste en el norte de la provincia.